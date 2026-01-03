Biblioteca Nacional del Perú entrega canastas de libros a los primeros bebés del 2026

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) realizó la entrega de canastas de libros a los primeros bebés nacidos en el 2026 en la Maternidad de Lima, como parte de su iniciativa para promover la lectura desde la primera infancia.

La actividad contó con la participación del jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, quien destacó la importancia de reconocer la lectura como un derecho fundamental desde los primeros años de vida.

“Tan necesaria como la educación o la salud, la lectura contribuye al desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico”, señaló.

Las canastas incluyen libros en diversos formatos, como libros para el baño, infantiles, pop-up tridimensionales, sensoriales y juveniles, además de material informativo dirigido a madres y padres. Estos materiales buscan fomentar el vínculo temprano con la lectura y acompañar el desarrollo lector en el entorno familiar.

Con esta iniciativa, la BNP reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y el acceso al libro desde el nacimiento, contribuyendo a la formación de futuros lectores en todo el país.