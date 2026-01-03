Barcelona le ganó al Espanyol por 2-0 y se mantiene firme como líder de la Liga de España

Triunfo más que importante, logró el líder de la Liga de España el FC Barcelona, en su visita al Espanyol por 2-0, en el debut de la ciudad condal, gracias a los tantos de Dani Olmo y el polaco Robert Lewandowski en el final del partido. Los catalanes han sumado 49 puntos y se separan siete unidades del Real Madrid.

Luego de primer tiempo sin goles y con pocas opciones claras en el complemento llegaron los dos tantos catalanes. A los 82’ Dani Olmo, recoge un pase espléndido y remata al fondo de la red desde el borde del área. Y a los 90’ Fermín sirve dentro del área para Robert Lewandowski, que bate a Marko Dmitrovic por la derecha de la meta. rival.

Otros Resultados: Celta 4 Valencia 1; Osasuna 1 Athletic Club 1; Elche 1 Villarreal 3. Partidos del Domingo: Sevilla-Levante; Alavés-Real Oviedo; Real Madrid-Real Betis; Mallorca-Girona; Real Sociedad-Atlético de Madrid. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 49; Real Madrid 42; Villarreal 38; Atlético de Madrid 37; Espanyol 33; Real Betis 28; Celta