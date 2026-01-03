Home DEPORTES Barcelona le ganó al Espanyol por 2-0 y se mantiene firme como...

Barcelona le ganó al Espanyol por 2-0 y se mantiene firme como líder de la Liga de España

Diario UNO - CH
BARCELONA, SPAIN - MAY 15: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates scoring his team's first goal with teammates in front of fans of RCD Espanyol during the LaLiga match between RCD Espanyol de Barcelona and FC Barcelona at RCDE Stadium on May 15, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Triunfo más que importante, logró el líder de la Liga de España el FC Barcelona, en su visita al Espanyol por 2-0, en el debut de la ciudad condal, gracias a los tantos de Dani Olmo y el polaco Robert Lewandowski en el final del partido. Los catalanes han sumado 49 puntos y se separan siete unidades del Real Madrid.

Luego de primer tiempo sin goles y con pocas opciones claras en el complemento llegaron los dos tantos catalanes. A los 82’ Dani Olmo, recoge un pase espléndido y remata al fondo de la red desde el borde del área. Y a los 90’ Fermín sirve dentro del área para Robert Lewandowski, que bate a Marko Dmitrovic por la derecha de la meta. rival.

Otros Resultados: Celta 4 Valencia 1; Osasuna 1 Athletic Club 1; Elche 1 Villarreal 3. Partidos del Domingo:  Sevilla-Levante; Alavés-Real Oviedo; Real Madrid-Real Betis; Mallorca-Girona; Real Sociedad-Atlético de Madrid. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 49; Real Madrid 42; Villarreal 38; Atlético de Madrid 37; Espanyol 33; Real Betis 28; Celta

