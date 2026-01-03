Atalanta frenó a la Roma ganándole 1-0 en la Serie «A» del Calcio Italiano

En el partido más atractivo de la jornada 18 de la Serie “A” del Calcio Italiano, Atalanta derrotó como local 1-0 a la Roma y se acercó a torneos internacionales, con el puntaje en la tabla de posiciones., totalizando 25 unidades en el octavo lugar.
La Roma urgía sumar para mantenerse en zona de Champions League, sin embargo, no pudo ante el cuadro de Bérgamo, que anotó el único tanto a los 11′ por medio de Giorgio Scalvini. En adelante ambos clubes tuvieron opciones para anotar, pero ninguno tuvo eficacia. En la próxima jornada, Atalanta visitará al Bolonia, mientras la Roma será visitante ante Lecce con el objetivo de ganar su primer juego del 2026.
Otros Resultados: Como 1 Udinese 0; Sassuolo 1 Parma 1; Genoa 1 Pisa 1; Juventus 1 Lecce 1. Partidos del Domingo: Lazio-Nápoles; Fiorentina-Cremonese; Verona-Torino; Inter-Bolonia. Principales Posiciones: AC Milán 38; Inter de Milán 36; Nápoles 34; Juventus 33; Roma 33; Como 30; Bolonia 26; Atalanta 25.