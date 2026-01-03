Arsenal superó al Bournemouth de visita 3-2 y se afianza como puntero de la Premier League

En un cotejo intenso que cerró la jornada sabatina de la fecha 20 de la Premier League, Arsenal superó al Bournemouth 3-2 en el Vitality Stadium. Si bien el local tuvo gran parte del protagonismo, lo cierto es que los ‘gunners’ se llevaron los tres puntos por la contundencia de Declan Rice, que anotó un doblete en el complemento.

Bournemouth dio una digna lucha. Tanto así, que comenzó ganando con un gol de Evanilson a los 10’. Luego, a los 16′, Malgalhaes enmendó su error, pues fue el que propició el 1-0 del local, y empató el partido con un gran tanto para que Arsenal descuente y el primer tiempo culmine igualado en el Vitality Stadium.

Ya en el complemento, Declan Rice demostró su talento y convirtió dos golazos para el Arsenal. Llegando el primero a los 54′ y el segundo a los 71′, los ‘Gunners’ se pusieron adelante por 3-1, con lo que muchos supusieron que el partido estaba liquidado.

Aunque nada más alejado de la realidad pues Kroupi Jr. descontó a los 76′ y le dio suspenso al cierre del duelo. Al final Arsenal ganó por 3-2 al Bournemouth en el Vitality Stadium, se llevó los tres puntos por la fecha 20 y sigue siendo líder en solitario de la Premier League.

Ahora Arsenal tendrá que jugar este jueves 8 de enero ante Liverpool por la fecha 21 de la Premier League y el domingo 11 de enero ante Portsmouth por la Tercera Ronda de la FA Cup.

Otros Resultados: Aston Villa 3 Nottingham Forest 1; Wolves 3 West Ham 0; Brighton 2 Burnley 0. Partidos del Domingo: Leeds United-Manchester United; Everton-Brentford; Fulham-Liverpool; Newcastle-Crystal Palace; Tottenham-Sunderland; Chelsea. Manchester City. Principales Posiciones: Arsenal 48; Aston Villa 42; Manchester City 41; Liverpool 33; Chelsea 30.