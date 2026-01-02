Zaguero uruguayo Mateo Antoni es el nuevo refuerzo de Alianza Lima para esta temporada

Tras analizar varias carpetas de jugadores, finalmente el técnico argentino Pablo Guede, junto a la gerencia deportiva del club Alianza Lima, eligió al uruguayo Mateo Antoni. Según se pudo conocer, el futbolista de 22 años, quien se desempeña como defensa central por izquierda, se pondrá la camiseta blanquiazul en el 2026.

El jugador en mención, pertenece a Argentinos Juniors de la primera división de Argentina, pero estuvo a préstamo en Nacional de Uruguay. Llegará al elenco blanquiazul, en calidad de cedido a préstamo por una temporada, con opción de compra.

El futbolista hoy estará en Lima, para pasar los exámenes médicos de rigor, y sumarse a la pretemporada del cuadro íntimo, que tiene el 10 de este mes su primer amistoso en el Torneo Río de la Plata en Uruguay, enfrentando nada menos que Independiente de Avellaneda en Montevideo.

El zaguero uruguayo Antoni fue campeón del Mundial Sub-20 con su selección en el 2023 y cuenta con una gran proyección. De 1.81 de estatura, buscará ganarse un lugar como titular en el equipo de Pablo Guede. A lo largo de su carrera ha disputado 55 partidos anotando tres goles.

Con la llegada de Antoni, se completa el sexto cupo de extranjeros en Alianza Lima. Recordemos que ya cuentan con el arquero boliviano Guillermo Viscarra, los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo, y los argentinos Federico Girotti y Alan Cantero.