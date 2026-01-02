Renzo Reggiardo Barreto: indica que la Guardia Municipal está en camino

• Señala alcalde de Lima Renzo Reggiardo Barreto, precisando que hará un trabajo complementario a la PNP.

• Espera que el Tren Lima-Chosica empiece a prestar servicio de pasajeros en el primer semestre de 2026.

• Destacó buenos resultados de seguridad en el conglomerado comercial de Mesa Redonda y del Plan Verano en la Panamericana Sur.



El alcalde de Lima Renzo Reggiardo Barreto espera que en el curso del año se convierta en realidad el servicio de la Guardia Municipal Metropolitana (GMM), que será un ente complementario a las labores de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En declaraciones a la prensa indicó que se coordina con el Ministerio de Justicia el funcionamiento de la GMM, proyecto que es posible que se extienda también a gobiernos regionales interesados en el tema.

Recalcó que esta Guardia no va a competir con la PNP; estará dotada con armas de uso civil, de calibre corto, para luchar contra delitos menores; se encargará de la administración del tránsito vehicular, entre otras acciones. Hizo hincapié en que se respetará el liderazgo de la PNP en el control interno del país.

Reggiardo precisó que la Guardia Municipal contará con personal altamente calificado y que pronto llegarán a Lima funcionarios de la Guardia de la ciudad de Buenos Aires y de la Policía Municipal de Madrid para ver precisamente temas de capacitación al personal.

Recordó que en la reciente reunión del CONASEC fue incorporado a la agenda el tema de la Guardia Municipal, como punto 6.

Tren Lima-Chosica

En otro momento, saludó la decisión del actual gobierno de apoyar el proyecto del tren Lima-Chosica, indicando que se trabaja en coordinación con el MTC, ProInversión y la ATU. Estima que en el primer semestre de 2026 el tren empiece a brindar servicios por etapas. Primero Chosica-Lima directo; luego progresivamente con paradas en algunas estaciones (hasta llegar a 14) y, finalmente, utilizando una segunda vía férrea a futuro.

El alcalde mencionó que la MML ha cedido en concesión el material ferroviario al MTC.

Mesa Redonda y Panamericana Sur

Finalmente, expresó su satisfacción por los buenos resultados conseguidos en los controles del conglomerado comercial de Mesa Redonda, Mercado Central y Triángulo de Grau, mediante el Plan Navidad y Año Nuevo Seguro, lo mismo que en la administración del Plan Verano en la carretea Panamericana Sur.

Sostuvo que la prevención fue factor fundamental en el control del aforo en Mesa Redonda, con la asistencia de drones y equipos tecnológicos de última generación. La fiscalización jugó papel crucial en el orden del comercio ambulatorio y cierre de almacenes clandestinos.

