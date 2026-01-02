Pringles presentó su nueva tienda insignia en Tambo

El Perú se consolida como uno de los mercados más dinámicos, vibrantes y estratégicos, especialmente para propuestas de tiendas insignia que buscan elevar la presencia y experiencia de marca. En ese contexto, Pringles llevó a cabo una activación al transformar su estrategia en una experiencia memorable, dando vida a la primera tienda insignia de la marca en Sudamérica, desarrollada junto a sus aliados estratégicos.

“Trabajar junto a Tambo nos permite seguir acercando la esencia de Pringles a más personas, integrándonos a su experiencia cotidiana de una manera creativa y memorable”, señaló Alejandro Díaz, Director de marketing de Pringles

¿Dónde se encuentra la nueva tienda temática de Pringles junto a Tambo?

Aprovechando la afluencia del distrito y la temporada de verano, la activación se encuentra ubicada en la tienda Tambo de Av. del Ejército 1128, Magdalena del Mar, ofreciendo un espacio visualmente atractivo que refuerza la presencia de la marca en el país.

La tienda destaca por una fachada vibrante en tonos rojos y amarillos, con elementos icónicos de Pringles que atraen miradas desde la avenida, protagonizada por un gran arco rojo con forma de lata abierta, chips en caída, elementos tridimensionales y la figura de Mr. P, que en conjunto convierten la entrada en un punto altamente divertido, llamativo y fotogénico para todos los visitantes.

Durante la inauguración, Pringles también celebró la esperada final del concurso “La Lata Dorada”, una experiencia que prometía llevar al ganador al concierto de Bad Bunny, con una entrada doble totalmente cubierta por la marca.

Cinco participantes, previamente seleccionados según las bases oficiales del concurso, compitieron en el evento para definir al gran ganador. La revelación final se realizó en medio del ambiente festivo de la tienda insignia.

“Este lanzamiento refuerza la apuesta de Pringles por conectar con sus consumidores a través de experiencias innovadoras, creativas y relevantes en el mercado peruano, marcando un nuevo hito para la marca en la región” comentó Díaz.

Pringles invitó a todos los consumidores a estar atentos a sus redes sociales, donde pronto podrían anunciarse nuevas sorpresas y futuros sorteos para seguir celebrando junto a sus fans.