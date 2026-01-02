Nuevos jefes territoriales del PAE se comprometen a trabajar por la alimentación escolar

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se reunió con los 27 nuevos jefes de las unidades territoriales (JUT) del Programa de Alimentación Escolar (PAE) distribuidas en todas las regiones del país, para comprometerlos a trabajar juntos por la alimentación de los niños de las escuelas públicas.

“Ustedes como jefes territoriales deben ser los líderes en sus regiones y tener el contacto directo con todos los actores involucrados en la alimentación escolar de nuestros niños, y tener las puertas abiertas para el diálogo”, subrayó la ministra Lesly Shica.

Ante la titular del Midis y la directora ejecutiva del PAE, Saby Mauricio, los jefes territoriales expresaron su compromiso para poner su profesionalismo y experiencia al servicio de los niños que recibirán alimentos nutritivos, inocuos y de calidad.

“Estoy segura de que representarán de la mejor manera a sus familias, luchando por la primera infancia y la alimentación de nuestros niños en etapa escolar”, expresó la ministra Shica.

En ese marco, los jefes de las 27 Unidades Territoriales del PAE recibieron una capacitación en diversas materias como logística , administración, integridad, calidad, contrataciones, entre otras; con el objetivo de fortalecer su labor y brindar un servicio alimentario saludable y nutritivo este año 2026.

Entre los jefes de Unidades Territoriales del PAE que expresaron su compromiso se encontraron los de Amazonas, Eymi Arana; de Tumbes, Claudio Ecca; de Pasco, Hamilton Bueno; de Puno, Ángela Sandoval; de Tacna, Karin Romero; de Loreto, Joe Gerónimo; de Moquegua, Hidia Velarde; entre otros.