Minedu: infraestructura educativa y mejoras para maestros, los hechos más destacados en el último bimestre 2025

En el último bimestre del año, la gestión del ministro de Educación, Jorge Figueroa, ha promovido acciones para avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura educativa y mejorar la situación laboral de los maestros, dos aspectos fundamentales para impulsar la calidad del servicio educativo que el Estado ofrece a los niños y jóvenes del país.

Desde mediados de octubre de este año hasta la fecha, el Ministerio de Educación (Minedu) hizo grandes avances en infraestructura educativa y concluyó 16 colegios del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) que acogerán a 21 769 estudiantes de Lima, Puno y Cajamarca, cuya inversión total supera los 1350 millones de soles.

De esos colegios, 6 están en Puno, 9 en Lima y 1 en Cajamarca. Los de la región sureña están ubicados en las provincias de Carabaya, Chucuito (2), Azángaro, Huancané y Yunguyo, en tanto que el de Cajamarca se encuentra en la provincia de San Marcos.

En Lima, el Minedu culminó, en noviembre, dos colegios PEIP en San Juan de Lurigancho, y el próximo año entregará en ese distrito, el más poblado del país, otros 12. Los dos modernos colegios, que llevan los nombres de Javier Pérez de Cuellar y Gran Amauta Mariátegui, fueron levantados con un presupuesto total de 111 millones de soles.

En línea con la política del presidente José Jerí de priorizar a los sectores más vulnerables de la población, el Minedu también terminó la construcción de cuatro colegios en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. Estas instituciones educativas (Santísima Virgen de Fátima, Stella Maris, Fe y Alegría y República del Ecuador) requirieron una inversión de más de 330 millones de soles.

Asimismo, entregó dos colegios en el distrito de Villa El Salvador (Peruano Canadiense y Jorge Basadre) y uno en el distrito de Carabayllo (IE 2025), lo que en conjunto demandó un presupuesto de más de 252 millones de soles.

“De esta forma, estamos avanzando hacia el cierre de la brecha de infraestructura educativa y nuestros escolares cuentan con mejores condiciones para el estudio en modernos y amplios colegios que también les ofrecen el modelo de Secundaria con Formación Técnica”, indicó el ministro Figueroa.

Incremento para maestros

De otro lado, y como parte del objetivo de revalorar la carrera docente y fortalecer la Carrera Pública Magisterial, el Minedu concretó en noviembre el segundo tramo de un incremento remunerativo que benefició a más 426 000 maestros de todo el país y elevó su piso salarial a S/3500.

Con el pago del segundo tramo, los maestros percibirán remuneraciones entre S/3500 y S/7351 para jornadas de 30 horas, y entre S/4667 y S/9801 para jornadas de 40 horas, según su escala magisterial.

Al respecto, el ministro Figueroa señaló que su gestión promueve el bienestar docente porque un maestro reconocido y con mejores condiciones laborales contribuirá a la mejora del servicio educativo en beneficio de los estudiantes.

Abraza tu cole

En lo que atañe a la estrategia Abraza tu Cole, el Minedu continuó impulsando esta iniciativa que articula esfuerzos y recursos del Estado y el sector privado con el fin de mejorar la infraestructura y el mobiliario de las escuelas públicas.

Desde octubre de 2025 a la fecha, la estrategia cuenta con 10 nuevas empresas aliadas que han efectuado intervenciones en las regiones Lima, Huancavelica, La Libertad e Ica. Estas empresas se han comprometido a realizar donaciones orientadas al mantenimiento menor de la infraestructura educativa y a la implementación de equipamiento escolar. En este mismo periodo, el valor estimado de las donaciones gestionadas asciende a 800 000 soles, lo que ha beneficiado aproximadamente a 10 000 estudiantes.

Educación técnica

Por otra parte, en noviembre, el Minedu premió con S/100 000 a cada uno de los diez Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) ganadores del I Concurso de Innovación Educativa organizado por el FONDEP. Los CETPRO, que utilizarán esos recursos para implementar sus propuestas, pertenecen a las regiones de Lima Provincias, Puno, Pasco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Callao, Junín y Ucayali. Los proyectos están vinculados a sectores clave, como manufactura, informática, turismo, energía, agricultura, construcción, entre otros rubros de alta demanda en el mercado laboral.

Certificación ISO 37301:2021

En el año 2025, el Minedu mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento (SGCU) bajo la norma ISO 37301:2021, ampliando su alcance de 7 a 22 procesos; asimismo, mantuvo la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), cuyo alcance se amplió de 11 a 22 procesos. Además, obtuvo la Certificación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018, siendo el primer ministerio en obtener dicha certificación.

Formación en valores

El ministro Figueroa mencionó también como un hecho relevante de su gestión el impulso a la formación de valores entre los estudiantes mediante la educación cívica, el respeto a los símbolos patrios y el fortalecimiento de la identidad nacional.

“Se trata de hechos que no pueden apreciarse en el corto plazo, pero que más adelante contribuirán a que tengamos ciudadanos con valores, solidarios, que respeten al otro, porque el objetivo de la educación es formar personas buenas, con mayores conocimientos, que contribuyan al bienestar de la sociedad”, afirmó.

Prueba PISA

Otro logro fue la participación de más de 9000 estudiantes de 260 instituciones educativas públicas y privadas en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) que realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para evaluar las habilidades de los jóvenes en resolver problemas complejos, pensar de manera crítica y comunicarse de forma efectiva en un contexto globalizado.

El Minedu organizó y realizó exitosamente la prueba en computadoras y luego se recogió la información para evaluar, por primera vez, las competencias de aprendizaje en el mundo digital e idioma inglés. Se aplicaron cuestionarios en línea a docentes y directores. Los primeros resultados de la prueba se conocerán en el segundo semestre de 2026.

Capacitación docente

Por otra parte, el Minedu ha capacitado desde el 10 de octubre a 83 924 docentes que en total suman 269 124 docentes capacitados a nivel nacional durante todo el año 2025. De esa cifra, 7042 docentes han sido capacitados en acciones formativas con algún tipo de acompañamiento (tutoría, mentores y/o formadores). En total, son 18 034 docentes capacitados con algún tipo de acompañamiento en el año 2025.