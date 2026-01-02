Mañana arranca la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana entra en su fase eliminatoria y ya se conocen los 16 clasificados y las llaves de los octavos de final que comenzarán mañana sábado 3 de enero. Senegal, uno de los protagonistas del torneo de selecciones, enfrentará a Sudán a las 11:00 am en el primer duelo de la ronda.

Otro de los candidatos de fuerza como es Marruecos, tendrá su turno mañana domingo a la misma hora cuando busque su pase ante Tanzania. Horas después se medirán las selecciones de Sudáfrica y Camerún, partiendo con el favoritismo el primero de los nombrados.

Costa de Marfil, el vigente campeón de la competición, será el encargado de cerrar los octavos de final el próximo martes 6 a las 2:00 pm ante Burkina Faso que buscará seguir avanzando. Se completa esta fase con los siguientes cotejos: Mañana: Mali-Túnez: Lunes: Egipto-Benín; Nigeria-Mozambique. Martes: Argelia- RD Congo;