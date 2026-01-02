Gobierno consolida la cooperación jurídica internacional con 263 expedientes de extradiciones y traslados gestionados en 2025

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que, durante el año 2025, gestionó un total de 263 expedientes de extradiciones y traslados, consolidando un avance significativo en la cooperación jurídica internacional reafirmando el compromiso del Estado peruano en la lucha frontal contra el crimen organizado, la impunidad y coadyuvando a la administración de justicia nacional e internacional.

La atención de estas solicitudes estuvo vinculada principalmente a delitos de alta gravedad, como violación sexual, tráfico ilícito de drogas, homicidio, organización criminal, lavado de activos, extorsión y cohecho, evidenciando la prioridad del sector para enfrentar las formas más complejas de criminalidad. Asimismo, los países con los que el Perú mantiene una mayor cooperación en materia de extradiciones son España, Argentina, Colombia e Italia.

Entre los casos más emblemáticos figura el pedido contra Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”; Jossimar Cabrera Cornejo, a quien se le atribuye la muerte de su cónyuge en Estados Unidos; César Alexis De la Cruz, implicado en el caso conocido como “Mochasueldos” y César Hinostroza Pariachi, quien estaría ubicado en el Reino de Bélgica.

De la misma manera, contra Sergio Iván Noguera Ramos, quien fue consejero del Consejo Nacional de Magistratura; Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo” implicado en el asesinato de un grupo de trabajadores en Pataz; Miguel Ángel Miranda Mendoza, vinculado a la red criminal “Los Cuellos Blancos”; entre otros.

El MINJUSDH, bajo la conducción del ministro Walter Martínez Laura, destacó que estos resultados reflejan una política sostenida de fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional, el respeto a los tratados suscritos por el Perú y el firme compromiso del Gobierno por garantizar justicia más allá de las fronteras.