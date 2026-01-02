Germán Leguía: “Espero que Rabanal, trabaje con menores y les dé oportunidad”

Germán Leguía, ex jugador e ídolo de Universitario de Deportes, analizó los refuerzos y regresos del cuadro merengue para la próxima temporada 2026, y espera que el entrenador español Javier Rabanal pueda trabajar con los menores, y les pueda dar la oportunidad de alternar en el primer equipo.

“El nombre que más me ha alegrado es el Diego Romero, el arquero. Ese, para mí, nunca se debió ir de Universitario. Ahorita sería el golero número 1 de la selección y lejos. Me alegro mucho que él venga. De los otros, te soy franco, no los conozco, pero sí me quedo feliz que se quede el ‘Tunche’, me parece un jugador interesante”, remarcó Leguía.

Añadió: “Valera me parece también igual que ‘Oreja’ Flores, porque siempre va a ser importante ahí. Concha e Inga me parecen nombres importantes. Espero que este entrenador, que tiene esa costumbre, busque a jóvenes y hagamos un equipo de eso que hizo en Independiente del Valle.

También se refirió a la salida de Jorge Fossati del conjunto crema. “Si te pones a ver, muchos partidos los ganamos gracias a Valera, Concha o ‘Tunche’. Nunca lo ponía al ‘Tunche’. Cuando lo ponía le salvaba la vida, más parecía una cábala que una táctica. Y a la ‘U’ le llegaron muchas veces. A la ‘U’ no le pueden llegar tantas veces”.