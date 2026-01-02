FIFA reformará los premios The Best con otro formato en este año 2026

La FIFA se ha ido transformando bajo la batuta de Gianni Infantino y a los novedosos torneos que han ido lanzando, ahora el presidente de la máxima entidad del fútbol mundial, decidió reformar los premios individuales The Best.

Desde 2016, la FIFA tomó la decisión de hacer sus propios premios y gala de ceremonia tras la separación de France Football, así que inauguró los The Best, que ya estaban consolidados dentro del calendario anual.



Sin embargo, Infantino tomó la decisión de eliminar estos premios para este 2026, tras un acuerdo firmado con Dubai Sports Council, quienes ahora pasarán a organizar este evento de los importantes galardones.

«Estoy emocionado por confirmar el lanzamiento de un nuevo evento anual de los premios mundiales de fútbol en Dubai, que a partir de 2026 será la ceremonia oficial de los premios de la FIFA que unirá lo mejor del juego mundial para celebrar y honrar los mejores logros del año anterior», dijo Infantino a través de un comunicado en sus redes sociales.



De esta manera, para el presente 2026 se inaugurará la nueva ceremonia de premiación en Dubái y ahora queda la expectativa de cómo serán los nuevos galardones, debido a que el acuerdo es con los mismos organizadores de los Globe Soccer Awards.