AC Milán pasó a la punta de la Serie «A» del Calcio Italiano al vencer a Cagliari 1-0

En el inicio de la 18 fecha de la Serie “A” el Calcio Italiano, el AC Milán venció a domicilio a Cagliari 1-0, gracias al gol marcado por el delantero portugués Rafael Leao en el complemento. Los “rossoneros” lograron 38 puntos, dos más que el Inter de Milán que jugará mañana ante el Bolonia de local.

En un partido con pocas ocasiones de gol, el AC Milán fue certero en acertar una clara ocasión a los 50’, luego de un ataque generado por el francés Rabiot quien mandó un pase por la izquierda donde Rodrigo Leao sacó un remate fuerte que venció la resistencia del arquero Caprile, y decretar el 1-0 final.

Partidos del Sábado: Como-Udinese; Genoa-Pisa; Sassuolo-Parma; Juventus-Lecce; Atalanta-Roma.Principales Posiciones: AC Milán 38; Inter de Milán 36; Nápoles 34; Roma 33; Juventus 32; Como 27; Bolonia 26; Lazio 24; Sassuolo 22; Atalanta 22.