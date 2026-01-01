‘Paprika’: La obra icónica del maestro de la animación Satoshi Kon cumple 20 años

LA PELÍCULA QUE SE ATREVIÓ A ENTRAR EN LOS LABERINTOS DE LA MENTE

Basada en la novela homónima del reconocido autor japonés Yasutaka Tsutsui, PAPRIKA la aclamada película de animación dirigida por Satoshi Kon, regresa a las salas de cine de para celebrar 20 años desde su estreno original. Estrenada mundialmente en el Festival de Cine de Venecia en el 2006, donde fue recibida como una de las propuestas más audaces del festival, la película se consolidó desde entonces como una obra fundamental del cine contemporáneo y un referente ineludible del thriller psicológico y la ciencia ficción. Y Perú podrá disfrutarla desde el próximo 8 DE ENERO DE 2026 en todas las salas locales.

Basada en la novela homónima del reconocido autor japonés Yasutaka Tsutsui, Paprika sitúa su historia en un futuro cercano donde una revolucionaria tecnología (el DC Mini) permite ingresar en los sueños humanos con fines terapéuticos.

PAPRIKA marcó un antes y un después en la manera de representar el subconsciente en pantalla. Su innovador montaje, su imaginario visual sin restricciones físicas y su capacidad para fundir realidad y fantasía con fluidez la posicionaron como una obra pionera, capaz de expandir los límites del cine de animación adulta. En Venecia 2006, la crítica la describió como “una experiencia hipnótica, tan estimulante como desconcertante, que confirma a Kon como uno de los grandes visionarios del cine moderno”, subrayando su ambición artística y su impacto sensorial.

Además de su sólida recepción crítica, PAPRIKA obtuvo un destacado desempeño comercial para una producción de animación orientada a un público adulto y se transformó rápidamente en una película de culto, celebrada por audiencias de todo el mundo. Su combinación de thriller psicológico, ciencia ficción y reflexión filosófica ha mantenido viva su relevancia a lo largo de los años, reforzada por una influyente banda sonora compuesta por Susumu Hirasawa, que se ha vuelto inseparable de su identidad.

El legado de PAPRIKA se extiende más allá de su estreno original. Su aproximación a los sueños y a los distintos niveles de la mente ha sido ampliamente comparada con El Origen (Christopher Nolan, 2010). Aunque Nolan nunca ha reconocido explícitamente una influencia directa, las similitudes visuales, conceptuales y narrativas han sido señaladas de manera recurrente por críticos y estudiosos del cine, consolidando a PAPRIKA como una obra precursora en el imaginario del cine moderno.

PAPRIKA será el segundo título de este especial dedicado al legendario Satoshi Kon, un anime que se sumerge dentro del caos, la belleza y los laberintos de la mente creados por este visionario de la animación que nos dejó hace ya 15 años. Una animación fabulosa que revolucionó la formas de contar una historia y que en 2026 celebra su ¡20 aniversario!