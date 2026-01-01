Manchester City dejó dos puntos valiosos en su visita al Sunderland (0-0) y quedó a cuatro del líder Arsenal

Lo frenaron. Manchester City solo pudo rescatar un empate en su vista al Sunderland, quedando 0-0, y con ello ahora está a cuatro puntos del puntero Arsenal (41-45), tras jugarse la 19 fecha de la Premier League, que tuvo en la jornada de ayer jueves, muy pocos goles en los cuatro partidos disputados.

En ambos tiempos, el partido fue intenso y ambos equipos se crearon situaciones de gol, pero sin poder embocarla. El City no estuvo a la altura de otros cotejos, a tal punto que su goleador noruego Erling Haaland no pudo entrar mucho en juego. Sunderland tuvo en el paraguayo Alderete a uno de sus mejores efectivos, manteniendo el invicto jugando en casa, sumando 29 puntos y siendo sétimo e la tabla.

Más temprano en Anfield, Liverpool no pasó de un magro empate ante el Leeds United 0-0, resultado que lo frena en su objetico de acercarse más al grupo de avanzada. Los “reds” otra vez volvieron a sus dudas en su juego, faltándole claridad para resolver algunas ocasiones de gol. Llegaron a los 33 puntos y están en cuarto lugar.

Otros Resultados: Crystal Palace 1 Fulham 1; Brentford 0 Tottenham 0. Principales Posiciones: Arsenal 45; Manchester City 41; Aston Villa 39; Liverpool 33; Chelsea 30; Manchester United 30; Sunderland 29; Everton 28; Brentford 27; Crystal Palace 27; Fulham 27; Tottenham 26.