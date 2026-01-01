Jean Ferrari anunció que en los próximos días se conocerá el nombre del técnico de la Selección Peruana

La larga espera terminó. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, señaló que en los primeros días de este mes de enero se tendrá definido quien será el nuevo técnico de la ‘Selección, para afrontar la próxima edición de la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2030.

En declaraciones al programa “Campeonísimo”, Ferrari aseguró que en la primera semana de enero “prácticamente” se elegirá al nuevo comando técnico de la Selección Peruana, el cual además confirmó que el entrenador será sudamericano, descartando que sea un europeo.

«La etapa de evaluación ya pasó, la elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en la etapa de entrevistas, donde ya he entrevistado y he tenido conversaciones con algunos. La primera semana de enero estamos prácticamente definiendo, dentro de las entrevistas, al comando técnico», indicó en un primer momento Jean Ferrari.

Añadió: «Es sudamericano (el entrenador). No soy de la idea de traer a un europeo o de otro continente por un tema de realidad país. Hay que ser conscientes acerca de las limitaciones que tenemos como país y la dificultad por el tema cultural y todo lo que implica. Hay un tema puntual de adaptación y hay un costo de por medio», complementó.

Acotó que la demora en la elección del nuevo técnico de Perú se debe a que los entrenadores tienen su propia planificación y que esas variables son determinantes al momento de escoger al DT. «Los entrenadores tienen su propia planificación, sus propios sueños y su propia visión acerca de lo que quieren. Hay entrenadores que te dicen ‘todavía no estoy listo para estar en una selección’, hay otros que te dicen ‘es el momento para estar en la selección, hay otros que te dicen ‘económica, cuál es la propuesta'», finalizó.