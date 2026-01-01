Chelsea cesó en su cargo de técnico al italiano Enzo Maresca tras el empate con Bournemouth 2-2

El año 2026 no inició de la mejor manera para el Chelsea, quien este 1 de enero dio a conocer la salida del técnico italiano Enzo Maresca, justo días después de que empatara 2-2 con Bournemouth en Stamford Bridge en la jornada 19 de la Premier League de Inglaterra.

Mediante un comunicado oficial, Chelsea dio a conocer la despedida del estratega italiano, evitando dan razones que los separó y se enfocó en agradecer los logros con los londinenses. Maresca deja a los “Blues” con un saldo en la actual Premier League de 19 partidos jugados, 8 ganados, 6 empatados, 5 perdidos, 32 goles a favor y 21 en contra, ubicándose en el quinto lugar con 30 puntos.



«Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución.