Carlos Silvestri técnico del FC Cajamarca confirmó que Hernán Barcos jugará por su equipo

Esperan su llegada. El entrenador de FC Cajamarca Carlos Silvestri, confirmó el arribo del delantero argentino Hernán Barcos, al nuevo inquilino de la Liga1 para la temporada 2026, tras su brillante paso por las filas de Alianza Lima, en el cual se convirtió en ídolo de la hinchada íntima, siendo el mejor extranjero que vistió las sedes blanquiazules.

En conversación con un medio de comunicación local, el estratega nacional indicó que aún no se confirmaba la llegada del atacante argentino por un tema contractual. Además, dijo que Hernán Barcos será un jugador, muy importante clave en el proyecto que está iniciando FC Cajamarca en su nueva etapa en el balompié profesional.

«Lo que pasa es que el tema de Hernán (Barcos) fue como el mío, hasta el miércoles 31 de diciembre no podíamos dar entrevistas, o hablar mucho del proyecto que viene por un tema contractual, por un tema de formalidad más que todo», dijo en un principio Silvestri.

Añadió: «Hernán Barcos pasa a ser un jugador clave, importante, vigente, goleador natural, aparte me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución. Todo eso transmite cosas, y eso es bueno para un equipo como FC Cajamarca, que está ascendiendo de categoría».