Vacaciones tecnológicas: Los cursos de verano que potenciarán el talento digital de tus hijos

Las nuevas propuestas incorporan robótica avanzada, inteligencia artificial, ciberseguridad y diseño 3D, alineadas a las habilidades del futuro.

Con el inicio de las vacaciones escolares, muchos padres buscan alternativas que combinen entretenimiento con aprendizaje. Por ejemplo, los cursos con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) responden a la creciente demanda de habilidades vinculadas a la programación, robótica, uso de la IA y la seguridad digital, campos que marcan la transformación tecnológica a nivel global.

En ese contexto, SENATI lanza Vacaciones Tecnológicas 2026, una interesante propuesta con más de 25 cursos de diseñados para que niños y adolescentes entre los 7 y 16 años desarrollen competencias digitales clave a través de experiencias prácticas, creativas y divertidas, a nivel nacional.

“Estas opciones no solo buscan ocupar el tiempo libre, sino despertar vocaciones tempranas y fortalecer habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el uso responsable de la tecnología, que les permita estar preparados para los retos del futuro”, señala Ana Luisa Alor, gerente de Marketing y Gestión Comercial de SENATI, quien también dio detalles sobre los seis nuevos cursos de este 2026:

Aventura de CoderZ con LEGO SPIKE Prime: Experiencia introductoria que combina programación por bloques y robótica virtual mediante misiones. Los jóvenes aprenderán lógica, matemática básica y trabajo colaborativo mientras programan y controlan un robot SPIKE Prime en entornos digitales interactivos.

Dogzilla Xtreme – Desafío de Inteligencia Artificial: Orientado a adolescentes, este curso propone retos avanzados donde los estudiantes entrenan y optimizan a Dogzilla (robot) mediante misiones. Introduce conceptos de automatización, toma de decisiones y eficiencia energética aplicados a la IA.

Dogzilla Vision Hunters – Caza objetos y supera misiones: Los participantes aprenderán visión por computadora entrenando a Dogzilla (robot) para reconocer colores, formas, gestos y obstáculos. A través de desafíos se refuerzan conocimientos de programación, inteligencia artificial y creatividad aplicada.

Inventor Digital 3D: Curso enfocado en el diseño tridimensional con Tinkercad, en el que se desarrolla lógica espacial y creatividad creando prototipos digitales. Aquí se aprenden conceptos básicos de geometría y modelado 3D, acercándose al mundo del diseño y la innovación tecnológica.

CiberDetective en Acción: Esta propuesta busca empoderar a los jóvenes en el uso seguro de internet. A través de casos reales y actividades prácticas, aprenderán a identificar amenazas digitales como phishing, malware o grooming, promoviendo una cultura de ciberseguridad y responsabilidad digital.

Chatbot & IA: Crea tu Asistente Virtual: Aquí los participantes diseñan y programan su propio chatbot, comprendiendo cómo funciona la IA y sus aplicaciones cotidianas. Incluye la creación de diálogos, lógica básica y reflexión sobre el uso ético de la IA.

Las Vacaciones Tecnológicas de SENATI se desarrollarán durante los meses de enero y febrero, con cursos de 24 y 48 horas académicas, en modalidad presencial y remota, según el programa. Las clases se dictan en turnos de mañana y tarde, con instructores especializados y certificados digitales por cada curso aprobado, con un costo desde S/ 250, aproximadamente. Las clases inician el 12 y 13 de enero y las inscripciones ya se encuentran abiertas.