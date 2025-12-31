¡Termina el año sin deudas! Cancela tus papeletas de manera virtual

A pocas horas de terminar el presente año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima recordó a los ciudadanos a cumplir con el pago de sus deudas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y evitar acciones de cobranza coactiva.

La institución informó que los infractores pueden cancelar sus papeletas, de manera rápida y sencilla, a través de billeteras virtuales como Yape y Plin, desde www.sat.gob.pe y mediante las plataformas de los bancos afiliados.Asimismo, el SAT informa que hoy atenderá, de manera presencial en sus agencias, hasta las 1 p. m., mientras que el 2 de enero la atención será hasta las 5 p. m.

Acciones preventivas por fiestas de fin de año

Según estadísticas, hoy y mañana las cifras de infracciones M01 y M02 aumentan de manera considerable. Como se recuerda, éstas sancionan severamente a los conductores que han consumido alcohol o estupefacientes. Estas faltas conllevan medidas como la suspensión y cancelación de la licencia de conducir, la retención e internamiento del vehículo y, dependiendo de la gravedad del caso y la ocurrencia de un accidente, la inhabilitación de por vida para obtener una nueva licencia.

Por ello, la entidad recaudadora de la comuna edil lanzó la campaña “No te la juegues, si tomas no manejes”, a través de la cual busca concientizar a los conductores sobre los peligros de manejar con alcohol en la sangre, poniendo en riesgo sus vidas, de los acompañantes y peatones. Estas activaciones se desarrollan mediante activaciones en redes sociales y plataformas digitales.

¿Cuáles fueron las infracciones más recurrentes del 2025?

1. L01: Dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos (137 527 papeletas).

2. L07: Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria (124 633 papeletas).

3. L06: Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación (92 699 papeletas).

4. G57: No respetar las señales que rigen el tránsito (85 762 papeletas).

5. G47: Estacionar en un lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros, afectando la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito (72 951 papeletas). Entérate más sobre las distintas faltas al RNT mediante el portal de la institución (https://tinyurl.com/24fkzsvk) y, para consultas, comunícate al WhatsApp (999 431 111), llamando al Aló SAT (01) 315-2400 o en redes sociales (@SATdeLima).