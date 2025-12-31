Sentencia en suspenso: la justicia vuelve a postergarse en el Mercado de Frutas

Se suspendió la lectura de sentencia en el caso seguido al administrador Willy Cuadros. La sensación de abandono cunde en el mercado.

La esperada lectura de sentencia en el proceso seguido contra el administrador del Mercado de Frutas, Willy Cuadros, fue abruptamente suspendida por decisión del juez Jimmy Cuadros. La medida deja en vilo a cientos de comerciantes, quienes ahora deberán esperar al menos cinco días hábiles para que se fije una nueva fecha, prolongando una agonía judicial que ya suma décadas.

El problema al parecer se inicia en la Fiscalía que no individualizó los cargos y consignó el delito de extorsión, pero quitó el delito de banda criminal. “La Fiscalía tuvo que individualizar los cargos, es decir 15 para uno, 10 para otro, 8 para el otro y así. Sin embargo los metió en un saco a todos”, dijo la abogada Rufina Lévano.

En su opinión, el juez actuó bien para no permitir que se caiga el caso y le dio cinco días a la Fiscalía para que remita la carpeta a su despacho individualizando las penas y los delitos.

CUSTODIADO

Durante toda la madrugada, el mercado permaneció bajo estricta custodia policial. Afuera, más de 900 comerciantes junto a sus familias resistían la incertidumbre, aguardando con angustia el desenlace de un juicio que podría marcar sus vidas.

La tensión se incrementó luego de los hechos ocurridos el lunes, cuando un grupo de matones, junto con personal de seguridad del mercado, agredió a los mayoristas que realizaban un plantón pacífico e informativo dirigido a los trabajadores.

SORPRESA Y FRUSTRACIÓN. Los comerciantes expresaron su sorpresa y frustración ante la decisión judicial. Para ellos, la suspensión no es un simple trámite, sino una nueva herida.