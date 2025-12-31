Moderna ambulancia salvará vidas en Moyopampa

DIRIS Lima Este pone unidad de emergencia al servicio de 11 200 vecinos

“Gracias al apoyo del Ministerio de Salud (MINSA), la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este entrega esta moderna ambulancia urbana Tipo I, totalmente equipada, al Centro de Salud Moyopampa; un vehículo que ayudará a salvar vidas en toda la jurisdicción de la RIS Chaclacayo”.

Con estas palabras, el director general de la DIRIS Lima Este, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, destacó la dotación de la flamante unidad de emergencia al C.S. Moyopampa, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. Este establecimiento atiende a una población de 11 200 vecinos, quienes son usuarios recurrentes del primer nivel de atención.

“Ustedes -médicos, enfermeras y personal técnico- habrán sentido la frustración que yo experimenté muchas veces cuando trabajé en un centro de salud y no teníamos una ambulancia para trasladar a un paciente. Eso se acabó hoy aquí, en Moyopampa”, añadió la máxima autoridad de la DIRIS Lima Este.

De esta manera, el Centro de Salud Moyopampa reforzará el traslado seguro de pacientes y optimizará la atención prehospitalaria, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizando una vigilancia oportuna a la población más vulnerable.

Esta moderna ambulancia cuenta con equipamiento médico especializado, que incluye: aspirador de secreciones, chaleco de extricación, balón de oxígeno fijo, camilla telescópica, estetoscopios (adulto y pediátrico), juego de férulas, maletín de medicamentos, pulsioxímetro portátil, linterna para examen, maletín de soporte básico de vida, set de collarines cervicales, tabla rígida y tensiómetro aneroide (adulto y pediátrico).

Asimismo, la unidad dispone de un sistema de navegación GPS para asegurar una asistencia rápida y eficiente, además de iluminación y climatización controlada, garantizando un ambiente óptimo para el cuidado de los usuarios de la jurisdicción.