Ministra Lesly Shica: “Estado respondió de forma inmediata ante el accidente en Cusco y garantiza el servicio adecuado a turistas”

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares del fallecido maquinista Roberto Cárdenas y heridos del accidente ferroviario en Cusco, y subrayó que el Estado ha respondido de manera inmediata ante la situación para asegurar el servicio del turismo.

“Con el presidente José Jerí se hizo un trabajo de coordinación y presencia inmediata en Cusco con los sectores, se tomaron la medidas para atender, y garantizar que siga la investigación para determinar la causa de los hechos. Estamos trabajando a toda máquina para garantizar un servicio adecuado a los turistas”, subrayó la titular del Midis.

Cabe anotar que ante el accidente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) activó los protocolos de alerta y puso a disposición su equipo humano y las instalaciones del Tambo Yanamayo como posible albergue temporal.

La ministra hizo estas declaraciones en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el marco de una gran feria de emprendedores de los programas sociales por las festividades de Año Nuevo, con el objetivo fortalecer el acompañamiento productivo, revalorar las habilidades de los usuarios y contribuir a la generación de nuevos ingresos para sus hogares.

“En el Midis impulsamos con ahínco los emprendimientos de los usuarios y usuarias de los programas sociales, para trascender a la transferencia económica, y así accedan a oportunidades de desarrollo, mediante más capacitación y puedan incluirse en el sistema financiero, para llegar al progreso con el trabajo digno”, expresó la titular del Midis.

En el Parque del Trabajo, la ministra reunió a usuarios de los programas Pensión 65, Contigo, Juntos, Cuna Más, Foncodes y del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), quienes ofrecieron una variada gama de productos elaborados de manera artesanal. Entre ellos destacaron llaveros para atraer abundancia, flores tejidas a crochet, así como jabones con esencias naturales orientados al bienestar y la renovación de energías.

Asimismo, la titular del sector destacó que, con el apoyo de los gobiernos locales, el Midis continuará generando espacios de comercialización que permitan a adultos mayores, madres de comedores populares, jóvenes y personas con discapacidad severa ofrecer sus artesanías, tejidos, platos típicos y otros productos.