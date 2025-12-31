Midis promueve emprendimientos de usuarios de programas sociales en gran feria de San Juan de Lurigancho

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cerró el 2025 impulsando los emprendimientos de usuarios de sus programas sociales durante la gran feria de emprendedores por Año Nuevo, realizada en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima. Esta iniciativa tuvo como objetivo fortalecer el acompañamiento productivo, revalorar las habilidades de los usuarios y contribuir a la generación de nuevos ingresos para sus hogares.

En el Parque del Trabajo, la titular del Midis, Lesly Shica, reunió a usuarios de los programas Pensión 65, Contigo, Juntos, Cuna Más, Foncodes y del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), quienes ofrecieron una variada gama de productos elaborados de manera artesanal. Entre ellos destacaron llaveros para atraer abundancia, flores tejidas a crochet, así como jabones con esencias naturales orientados al bienestar y la renovación de energías.

“Hoy no estamos aquí solo para apreciar productos hermosos; estamos aquí para ser testigos de una transformación. Durante mucho tiempo se pensó que los programas sociales del Midis solo entregaban una ayuda económica. Con esta feria estamos demostrando que el Midis es mucho más que asistencia: es un motor de desarrollo productivo”, señaló la ministra.

Asimismo, la titular del sector destacó que, con el apoyo de los gobiernos locales, el Midis continuará generando espacios de comercialización que permitan a adultos mayores, madres de comedores populares, jóvenes y personas con discapacidad severa ofrecer sus artesanías, tejidos, platos típicos y otros productos.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando acompañamiento productivo a la población, yendo más allá de una subvención económica, para fortalecer su autonomía y participación en la economía local”, manifestó la ministra.

Esfuerzo y dedicación

Entre los emprendedores que participaron en la feria estuvieron Juan Pachas y Esther Yactayo, una pareja de esposos con más de cuatro décadas de vida en común, quienes, tras incorporarse al programa Pensión 65, decidieron emprender desde su hogar en el distrito de Breña. Allí elaboran jabones artesanales con esencias naturales que promueven el bienestar físico y emocional.

Al igual que ellos, usuarios de los programas Contigo, Cuna Más, Juntos, Foncodes y PCA evidencian que la intervención del Midis trasciende la entrega de una subvención económica, al ofrecer una atención integral que promueve la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la generación de ingresos sostenibles.