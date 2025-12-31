Más de S/ 73 millones en obras que optimizan el servicio de agua y saneamiento en Chincha

Bajo gestión de Semapach, con acompañamiento técnico y financiero del OTASS, la EPS ejecuta importantes proyectos en favor de más de 280 mil pobladores.

La EPS Semapach S.A., bajo administración temporal del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), ejecuta obras y proyectos por más de S/ 73 millones, a fin de optimizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Chincha.

Destaca el Programa de Medidas de Rápido Impacto PMRI II de Sectorización, con más de 60 millones, cofinanciado por el Ministerio de Vivienda y el banco KFW, que incluye la construcción de tres reservorios y una cisterna, más de 27 kilómetros de redes instaladas y la Implementación del Sistema SCADA que permitirá monitorear la presión y caudal en tiempo real contribuyendo a mejorar la continuidad del servicio de agua potable y reducir las pérdidas en la red.

“SEMAPACH es una muestra de cómo las empresas administradas por OTASS pueden recuperarse con eficiencia, transparencia y resultados. La ejecución de más del 90 % de los 13 millones transferidos por el organismo y las obras en marcha, confirman un modelo de gestión que prioriza a la población y la sostenibilidad del servicio”, destacó el presidente ejecutivo del OTASS.

Dentro de la gestión se vienen impulsando alianzas estratégicas con actores principales como el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así como el Gobierno Regional de Ica, municipalidades y empresas privadas; en busca de nuevas fuentes de captación de agua que permitan mejorar la continuidad y calidad del servicio.

Culmina obra en Minaqueros y otras mejoras

La EPS culminó también con el Mejoramiento de la Galería Filtrante de Minaqueros, fuente principal de abastecimiento de la ciudad, luego de 14 años sin intervención; mejorando la calidad del agua captada y asegurando la sostenibilidad de su producción. En paralelo, avanzan los proyectos del Pozo tubular Alto Larán, con un caudal proyectado de 33 litros por segundo, y la Sectorización del Sistema de agua potable en el distrito de Tambo de Mora, que beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona costera.

Estas inversiones, impulsadas por OTASS en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), se complementan con un proceso de modernización tecnológica y comercial en la empresa chinchana. Además, la EPS fortaleció su flota operativa y logística con camiones cisterna, hidrojet, motocicletas y equipos electromecánicos transferidos por el organismo, garantizando una rápida respuesta ante emergencias y el mantenimiento preventivo. En el plano ambiental, ejecuta los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) en comunidades altoandinas de Yauyos, construyendo diques de recarga hídrica y cercos para la recuperación de bofedales, asegurando la sostenibilidad de las fuentes de agua.

Con estos avances, SEMAPACH busca consolidar su solvencia económica, sostenibilidad operativa y fortaleza institucional, a fin de superar la crisis que motivó su ingreso al RAT en 2016 y proyectándose hacia una etapa de autonomía con servicios más continuos, eficientes y de calidad para las familias de Chincha.