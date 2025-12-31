Fuero Militar Policial: Sesión Solemne de Clausura del año Judicial 2025 y Apertura del año Judicial 2026

El Fuero Militar Policial llevó a cabo la Sesión Solemne de Clausura del Año Judicial 2025 y Apertura del Año Judicial 2026, acto de especial trascendencia institucional que marca el cierre de un periodo de gestión y el inicio de una nueva etapa orientada al fortalecimiento de la justicia militar policial en el marco del cumplimiento de su misión constitucional al servicio del país.

La ceremonia se realizó en la sede central de la institución y contó con la participación de oficiales generales y almirantes, magistrados supremos del Fuero Militar Policial, directores, funcionarios, personal militar, policial y civil, así como invitados especiales, quienes acompañaron este significativo acto de evaluación, transparencia y proyección institucional.

Durante la sesión solemne, el Contralmirante CJ (r) Darío Vásquez Rojas, presidente del Fuero Militar Policial, dio lectura al Discurso Memoria del Año Judicial 2025, documento que recoge de manera técnica, objetiva y sistemática el balance integral del trabajo desarrollado por la institución a nivel nacional. En su intervención, destacó que esta memoria constituye un ejercicio de rendición de cuentas que refleja el desempeño del Fuero Militar Policial en sus ámbitos jurisdiccionales, fiscales y administrativos, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados para el periodo que culmina.

El presidente subrayó que la Memoria Anual no solo da cuenta de la labor jurisdiccional y fiscal, sino que incorpora el trabajo articulado del órgano de gobierno administrativo, responsable de la conducción institucional; del órgano académico, orientado a la formación y perfeccionamiento permanente; de los órganos de control, encargados de velar por el correcto ejercicio funcional, la legalidad, la ética y la transparencia; y de los órganos de apoyo administrativo, cuyo aporte resulta esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia militar policial.

Asimismo, resaltó que el balance presentado permite identificar los logros alcanzados durante el 2025, reconocer desafíos pendientes y establecer líneas de acción orientadas a consolidar una justicia militar policial moderna, eficiente, predecible y alineada a los principios de legalidad, disciplina y respeto a los derechos fundamentales.

En la parte final de su discurso, el presidente del Fuero Militar Policial enfatizó que los resultados alcanzados durante el Año Judicial 2025 son expresión del trabajo realizado por los magistrados, jueces y fiscales, personal administrativo y servidores en todo el país, reafirmando el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el perfil del magistrado militar policial, impulsar una función fiscal más preventiva y proactiva, y consolidar una administración moderna y eficiente.

Con renovado compromiso y con la mirada puesta en el futuro, en coherencia con los retos que impone la defensa y la seguridad nacional, el Contralmirante Darío Vásquez Rojas declaró formalmente la Clausura del Año Judicial 2025 y la Apertura del Año Judicial 2026.