Fátima Chávez da el salto al periodismo digital y se suma a Roro Network, el canal número uno de YouTube en el Perú

Tras más de una década de trayectoria en América Televisión y Canal N, la periodista Fátima Chávez anunció su salida definitiva de ambas casas televisivas para iniciar una nueva etapa profesional en el ecosistema digital, donde destaca Roro Network, reconocido como el canal número uno de YouTube en el Perú.

La comunicadora dio a conocer la noticia a través de su cuenta de LinkedIn, donde expresó palabras de gratitud hacia sus colegas y hacia quienes confiaron en su trabajo a lo largo de más de diez años de labor periodística.

“Hoy cierro una etapa de más de 10 años en América Televisión y Canal N”, señaló Chávez, dejando en claro que este cambio representa no solo una despedida, sino también el inicio de nuevos retos profesionales.

Una trayectoria consolidada en la televisión peruana

Fátima Chávez recordó que inició su camino profesional en el 2014 como reportera de reemplazo, logrando consolidarse, con esfuerzo y constancia, como conductora de tres espacios informativos, entre ellos dos programas en Canal N y la Edición Sabatina de América Noticias.

Asimismo, participó de manera temporal en otros espacios emblemáticos como Domingo al Día, Edición Mediodía y Dominical, demostrando solvencia periodística, versatilidad y un fuerte compromiso con la audiencia.

Durante su mensaje de despedida, la periodista también rememoró los años más exigentes de su carrera, en especial la cobertura informativa durante la pandemia del COVID-19 y diversas coyunturas políticas complejas que marcaron la agenda nacional.

“Fueron años intensos. Estar en primera línea en tiempos de crisis y enfrentar coyunturas políticas complejas formó parte de mi camino profesional”, expresó.

Roro Network, el nuevo escenario del periodismo que marca agenda

El anuncio de Fátima Chávez se da en un contexto donde el periodismo digital cobra cada vez mayor protagonismo. En ese escenario, Roro Network, bajo la dirección de Carlos Orozco, se ha consolidado como la plataforma informativa más influyente de YouTube en el Perú, marcando tendencia y liderando la conversación política y social en redes.

Programas como BEO Noticias destacan por su enfoque directo y revelador, donde el periodista Omar Chira es reconocido por “soltar las pepas policiales”, convirtiéndose en una fuente constante de primicias, denuncias y datos exclusivos que rápidamente se viralizan.

Nuevos retos y mirada al futuro

En su mensaje final, Fátima Chávez se mostró orgullosa de lo recorrido y entusiasmada por los nuevos desafíos que vienen por delante en esta etapa digital.

“Me voy agradecida con quienes confiaron en mi trabajo y orgullosa de lo recorrido. Miro hacia adelante, con ganas de nuevos retos y de construir proyectos interesantes. ¡Vamos por más 2026!”, concluyó.

El pase de Fátima Chávez a Roro Network refleja una tendencia cada vez más marcada: periodistas con sólida trayectoria en la televisión que apuestan por plataformas digitales, donde la independencia, la inmediatez y la conexión directa con la audiencia están redefiniendo el futuro de la comunicación en el Perú.