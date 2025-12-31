El metafísico Yanely anuncia cambios decisivos para el 2026 en Perú y el mundo



El reconocido metafísico y vidente Yanely reveló recientemente una serie de predicciones basadas en su interpretación del tarot, en las que advierte sobre importantes acontecimientos que marcarían el año 2026, tanto en el Perú como a nivel internacional.

Según Yanely, el tarot muestra un escenario de transformaciones profundas, con fenómenos naturales, tensiones geopolíticas y un proceso electoral decisivo para los peruanos.

Fenómenos sísmicos

En relación con la actividad sísmica, Yanely señaló que sus cartas anuncian fuertes temblores en el Perú, los cuales “podrían sentirse en gran parte del país”, aunque precisó que no se trataría de un desastre mayor, recordando que el territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica.

A nivel internacional, el tarot indicaría que un país de Europa podría verse afectado por un terremoto de gran magnitud, cercano a los 8.5 grados, como parte de una naturaleza cada vez más activa y un clima inestable.

Elecciones presidenciales Perú 2026

Sobre el panorama político nacional, Yanely afirmó que el tarot muestra un proceso electoral muy reñido. Según su visión, habrá una segunda vuelta presidencial entre dos candidatos hombres, definiéndose la elección “voto a voto”.

Asimismo, señaló que quien resulte ganador deberá conciliar con el Congreso para poder gobernar y encaminar al país en un contexto complejo y decisivo para el futuro del Perú.

Conflictos internacionales

En el ámbito global, Yanely advirtió sobre la posibilidad de un nuevo virus originado por la propia humanidad, así como un escenario de conflicto internacional impulsado por el uso de armas cibernéticas y tecnología digital avanzada.

Dentro de sus interpretaciones, mencionó a figuras políticas internacionales como actores clave en estas tensiones, señalando que el mundo podría atravesar momentos críticos antes de un cambio de ciclo. También indicó que, según sus cartas, el régimen de Nicolás Maduro llegaría a su fin.

Centro Metafísico Internacional Yanely

Para quienes deseen conocer más sobre estas predicciones o recibir orientación espiritual, Yanely invita al público a visitar el Centro Metafísico Internacional Yanely, ubicado en Av. Abancay 979, Oficina 501, frente al Parque Universitario.

En redes sociales se le puede encontrar como Yanely Tarot, donde comparte contenido sobre metafísica, tarot y sus vaticinios.