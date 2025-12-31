Corte de La Libertad obtiene certificación ISO Antisoborno y refuerza lucha contra la corrupción



• Poder Judicial reconoció la labor de la titular Cecilia León y de la Primera Sala Penal de Apelaciones en la implementación de esta norma internacional

En ceremonia virtual presidida por el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga, la Corte Superior de Justicia de La Libertad recibió la certificación ISO 37001, una norma internacional que garantiza la transparencia y la cultura antisoborno en la atención de los procesos en este distrito judicial.

Esta certificación fue otorgada a la Corte de La Libertad gracias a la exitosa implementación de este sistema de gestión en la Primera Sala Penal de Apelaciones, acción que demuestra no solo la intención de fortalecer el servicio de justicia, sino también una lucha firme contra la corrupción y las conductas antiéticas en este Poder del Estado.

Durante la ceremonia, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reafirmó el compromiso institucional de desarrollar un servicio de justicia transparente y con integridad. Asimismo, felicitó el esfuerzo y la responsabilidad que hoy se asume con la certificación ISO Antisoborno para continuar habilitando diferentes mecanismos de soporte en defensa de la integridad y la recuperación de la confianza de la población.

Por su parte, la máxima autoridad judicial de la región, Cecilia Milagros León Velásquez, mencionó que esta certificación marca el inicio de un arduo trabajo para expandir este sistema en todos los órganos jurisdiccionales, a fin de prevenir, detectar y gestionar riesgos de corrupción en toda la Corte de La Libertad, y consolidarla como referente de integridad y confianza para la población.

Finalmente, agradeció a la doctora Janet Tello Gilardi por el liderazgo visionario y el respaldo constante, los cuales han sido un apoyo fundamental para alinear a la Corte con la política de integridad y demostrar que los controles que se realizan en este distrito judicial cumplen con los estándares internacionales de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

En este distrito judicial, el trabajo para la implementación de la ISO 37001 inició en enero de este año y culminó con la auditoría desarrollada por la empresa certificadora Global Certification Bureau S.A., a fines de octubre. Durante este proceso de diez meses, se identificaron los riesgos, se adoptaron políticas y se supervisó el desempeño y las competencias de los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, a fin de cumplir con los requisitos para la certificación.

Cabe indicar que esta iniciativa fue impulsada desde el Poder Judicial e implementada, en primera instancia, en las Cortes Superiores de Justicia de Huancavelica, San Martín, Arequipa y La Libertad, a fin de evaluar su efectividad, para luego promover la expansión de la misma en los demás distritos judiciales a nivel nacional, y lograr una justicia íntegra y confiable en beneficio de la ciudadanía.