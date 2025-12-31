Con éxito se efectuó hoy la 52 edición de la carrera “Clásica Ciudad de Piura 21k”

Se desarrolló hoy miércoles 31 de diciembre, la edición 52 de la Carrera “Clásica Ciudad de Piura 21k”, organizada por el Circulo de Periodistas Deportivos de Piura y con el auspicio de Caja Piura.

En la Categoría Varones ganó Marino Calderón de Cajamarca con un tiempo de 1 hora, 06 minutos 22 segundos, y en la Categoría Damas, la vencedora fue la exitosa fondista nacional Luz Mary Rojas que registró un tiempo de 1 hora 19 minutos 03 segundos.

En la Categoría Máster triunfó el conocido Paulino Canchanya de Huancayo, siendo el mejor. Ya se anuncia para el 2026 la carrera Maratón 42k. En la foto la estrella del fondismo Luz Mary Rojas (ganadora) con Jorge Arriola, una vez más invitado a la última actividad deportiva del año. Felicitaciones.