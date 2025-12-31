Ancón se prepara para recibir más de 70 mil visitantes este Año Nuevo con plan de seguridad para una celebración ordenada

Ancón se alista para dar la bienvenida al 2026 con la expectativa de recibir a más de 70 mil visitantes durante las celebraciones de Año Nuevo, consolidándose como uno de los destinos preferidos al norte de Lima para despedir el año junto al mar e iniciar el 2026.

Para garantizar esta festividad segura y familiar, la Municipalidad Distrital de Ancón ha implementado un completo plan de acción.

Iniciará plan de acción conjunta con personal del área de salud, serenazgo, fiscalización, defensa civil, transporte y limpieza pública policia de salvataje y bomberos, a fin de brindar seguridad y bienestar e integridad de los visitantes y vecinos.

La municipalidad ha prohibido el consumo de alcohol y el uso de fuegos pirotécnicos para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias y bañistas. Además, la norma incluye la restricción de carpas, tanto para acampar como de uso temporal, con el fin de mantener los espacios limpios.

El Municipio llevará a cabo operativos y patrullajes coordinados con La Policía Nacional, Fiscalización y Serenazgo para evitar la instalación de carpas, tiendas y la permanencia de grupos durante la noche del 31 de diciembre y primero de enero del 2026, las multas pueden llegar hasta los 5 mil soles por infringir las normas.

“Queremos que todos disfruten de nuestras playas de manera responsable y segura. Ancón es un distrito familiar, y estas medidas nos permiten ofrecer un ambiente ordenado, limpio y tranquilo; invitamos a los vecinos y turistas a recibir el Año Nuevo 2026 con alegría y optimismo”, manifestó Samuel Daza, alcalde de Ancón.

Con estas acciones, el Municipio de Ancón reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el turismo responsable, promoviendo un ambiente adecuado para el disfrute familiar y turístico en Ancón.