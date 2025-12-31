«Agricooltores” reciben el 2026 con nuevos proyectos

Luego de afianzarse en las plataformas digitales con el programa «Agricooltores”, Vania Torres, Gino Tassara, Gabriel González y Gerardo Fiedler reciben el 2026 con varios proyectos bajo la manga que estarán anunciando en las próximas semanas. El programa de YouTube ha logrado consolidarse en el rubro por mostrar de una forma entretenida y didáctica el mundo de la agronomía peruana.

El productor y creador de esta propuesta digital, Gino Tassara, contó que este 2025 fue un año de altas y bajas, sin embargo, supo sacar adelante “Agricooltores” gracias al apoyo de la empresa privada que apostó por el proyecto y ahora celebra con su nuevo equipo de conductores conformado por la exchica reality Vania Torres y los actores y modelos Gabriel González y Gerardo Fiedler, quienes le han dado más frescura al programa y están conquistando más seguidores.

El también periodista anunció que para este nuevo año tiene en mente grabar nuevas rutas del mundo agricultor en diversos puntos de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Además, está en conversaciones para que “Agricooltores” se emita en la señal abierta.

“Estamos felices con los nuevos proyectos que se vienen con Agricooltores. Fue un año duro al inicio, hubo algunos cambios, pero supimos sacar adelante el barco, agradezco a los que confiaron en nuestro trabajo y ahora el equipo está consolidado. Creo que hemos logrado un grupo unido así que este año nadie nos para, hay nuevos auspiciadores y estamos en conversaciones con un canal. Aún no puedo anunciar nada hasta que todo se concrete”, comentó Tassara.

“Agricooltores, es un programa que comenzó con muy pocas expectativas, pero ha crecido gracias al apoyo de empresas. El programa tiene como protagonista el mundo de la agronomía, damos a conocer a los verdaderos protagonistas que hacen que los alimentos lleguen a todos los hogares. Hemos viajado por Costa, Sierra y Selva y ahora surge esta posibilidad de salir del país, así que ya la estamos trabajando”, reveló Gino.