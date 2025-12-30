Universitario anunció la salida del chileno Rodrigo Ureña, que se irá a Millonarios de Colombia

Busca nuevos horizontes. El volante chileno Rodrigo Ureña, no seguirá en Universitario de Deportes. El elenco merengue anunció este martes oficialmente la salida del jugador en mención, luego de 3 temporadas en el cual salió tricampeón, para jugar ahora en el club Millonarios de Colombia.

Ureña de 32 años llegó el 2023 al cuadro crema y rápidamente se ganó un lugar en el equipo, y fue parte importante de los 3 títulos de la ‘U’ esta temporada y en las siguientes. Este año 2025, afrontó una lesión leve y una suspensión que lo mantuvo fuera del campo por 6 partidos. Aún así, llegó a jugar 30 encuentros en los que pudo brindar 3 asistencias.

Desde su llegada a Universitario, el jugador chileno disputó 99 partidos entre todas las competiciones, en los que marcó dos tantos y repartió 6 pases gol. El futuro de Ureña será en Millonarios de Colombia, cuadro que habría llegado a un acuerdo con el conjunto merengue para la salida del mediocampista.

Esta es la quinta salida que anuncia Universitario. Antes confirmó la no continuidad del arquero uruguayo Sebastián Britos, los voalntes Gabriel Costa y Jairo Vélez y el delantero argentino Diego Churín.