Tragedia en el río Mantaro: madre sobrevive tras perder a su esposo y dos hijos en accidente vehicular

El vehículo cayó al cauce del río cuando la familia viajaba desde Lima a Huancayo para celebrar Año Nuevo

Dayana Martínez Beltrán, de 29 años, es la única sobreviviente de un accidente vehicular que acabó con la vida de su esposo y sus dos hijos menores cuando el auto familiar cayó al río Mantaro. La mujer logró aferrarse a la estructura del vehículo volcado hasta que los comuneros y equipos de emergencia la rescataron. Los cuerpos de los tres fallecidos fueron encontrados río abajo tras horas de búsqueda.

El accidente

El siniestro ocurrió cuando el vehículo que se desplazaba desde Lima con destino a Huancayo perdió el control y volcó en el cauce del río Mantaro. El auto quedó con las llantas hacia arriba. En medio del caos, Martínez logró aferrarse a la estructura del automóvil para no ser arrastrada por la corriente.

Testigos en la zona relataron escenas de profundo dolor. Mientras el agua golpeaba con fuerza la unidad, la joven madre permaneció sobre el chasis hasta que llegaron los rescatistas. Los comuneros y los equipos de emergencia intervinieron rápidamente. Martínez fue rescatada en severo estado de shock.

La búsqueda y las víctimas

El esposo de Martínez y sus dos hijos menores no lograron salir del habitáculo tras el impacto, según los reportes policiales. Las unidades de rescate realizaron una búsqueda intensiva río abajo durante horas. Finalmente localizaron los cuerpos sin vida de los tres integrantes de la familia. Los restos fueron llevados a la morgue central para los procedimientos legales correspondientes.

Un viaje que terminó en luto

La familia había emprendido el viaje desde la capital con la ilusión de pasar las fiestas de Año Nuevo junto a sus seres queridos en Huancayo. Un giro imprevisto en la carretera truncó sus planes. Las autoridades investigan si el accidente se debió a una falla mecánica o a un error humano.

Actualmente, Dayana Martínez se encuentra bajo observación médica en el hospital EsSalud de La Oroya. Recibe atención por sus lesiones físicas y soporte psicológico ante la irreparable pérdida de su familia.