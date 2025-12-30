Pueblo Libre Rockea – Vol. 1: cuando el rock tomó el distrito

Pueblo Libre vibró al ritmo del rock independiente en una jornada que quedará marcada en la memoria de quienes creen en la música hecha con actitud, sudor y verdad. Pueblo Libre Rockea – Vol. 1 reunió a 11 bandas en un solo escenario, demostrando que la escena local sigue más viva que nunca y con ganas de seguir creciendo.

Desde el primer acorde hasta el último pogo, la energía no dio tregua. Sobre el escenario desfilaron Las Wawas Peruchas (tributo a The Warning), Recarga, Coyote (llegados desde Chimbote), Obturador, Kódigo Civil, Los Amigos de Ronald, Las Tetris, Regresiva, Tomar Control, La Racha y Los Pulpos, quienes lo dejaron todo frente a un público que respondió con la misma intensidad de principio a fin.

La noche estuvo marcada por pogos encendidos, bengalas, guitarras al límite y una conexión real entre bandas y asistentes, convirtiendo el evento en mucho más que un concierto: fue un espacio de encuentro, identidad y cultura viva. Pueblo Libre se transformó en territorio rockero por unas horas, confirmando que el rock independiente no solo resiste, sino que avanza con fuerza.

El evento fue organizado por La Sala de Rick, reafirmando su apuesta por la cultura, la música independiente y la creación de espacios para nuevas y consolidadas propuestas del rock nacional.

👀 Esto fue solo el comienzo.

Pueblo Libre Rockea – Vol. 2 ya se está gestando y promete elevar aún más la experiencia.

👉 ¿Qué bandas te gustaría ver en la próxima edición?

📸 Pueblo Libre Rockea – Vol. 1