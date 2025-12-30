Primero la Gente acusa al JNE de fallos técnicos que bloquearon su inscripción electoral

El partido de Marisol Pérez Tello responsabiliza al organismo electoral por interrupciones en sus plataformas digitales y exige respeto a su derecho de participación rumbo a 2026



El partido Primero la Gente denunció que fallos en los sistemas informáticos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le impidieron completar la inscripción de sus candidaturas presidenciales, congresales y al Parlamento Andino para las Elecciones Generales 2026. La agrupación, liderada por la exministra Marisol Pérez Tello, asegura haber cumplido todos los requisitos y plazos, pero responsabiliza al organismo electoral por las fallas técnicas que frustraron el proceso.

Ausencia en el registro oficial genera alerta

La controversia estalló cuando Primero la Gente no apareció registrada en la plataforma electoral del JNE. Esta ausencia encendió las alarmas sobre una posible exclusión del proceso electoral. El partido respondió con un comunicado oficial donde advirtió que no aceptará que errores del sistema estatal vulneren su derecho a la participación política.

La organización recordó que el JNE estableció como plazo límite las 23:59:59 horas del 23 de diciembre. Sin embargo, el propio organismo amplió ese período hasta el mediodía del 24 de diciembre. Esta extensión buscaba permitir que los partidos completaran el registro en la plataforma virtual Declara+.

«Primero la Gente cumplió con los requisitos, procedimientos y plazos establecidos por el JNE para registrar nuestras candidaturas», afirmó la agrupación. El partido subrayó que incluso recibió «acompañamiento y asesoría en línea de los funcionarios y técnicos del organismo electoral» durante el proceso.

Fallas documentadas en dos sistemas clave

El partido denunció interrupciones reiteradas en Declara+ y en el aplicativo de firma digital Signnet, herramientas indispensables para la inscripción formal. «Durante ese proceso sufrimos sucesivas interrupciones en el funcionamiento de la plataforma virtual Declara+ y del aplicativo de firma virtual Signnet, imposibilitándonos completar la secuencia de inscripción de nuestras candidaturas», indicó el comunicado.

La organización sostiene que «todas esas incidencias están registradas y documentadas por el propio sistema del JNE». Esta información respaldaría técnicamente su reclamo ante las instancias electorales correspondientes.

Exigencia de responsabilidad estatal

En su pronunciamiento más contundente, Primero la Gente trasladó la responsabilidad al Estado. «Los efectos de fallas en los procedimientos electorales y en el sistema informático de inscripción de candidaturas aprobadas por el JNE no pueden ser trasladados a las organizaciones políticas», subrayó.

El partido expresó su expectativa de que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 y el JNE actúen conforme a su propia normativa. «Asumimos que el JEE, el JNE y sus dependencias respetarán sus propios procedimientos y, sobre todo, salvarán el derecho a la participación ciudadana», señaló la agrupación.