Policía decomisa 956 envoltorios de PBC y detiene a microcomercializadores en operativo nocturno en Villa María del Triunfo

Operativo de control territorial movilizó a más de 230 efectivos policiales y 20 militares en zonas críticas del distrito

La Policía Nacional decomisó 956 envoltorios de pasta básica de cocaína y capturó a personas vinculadas al microtráfico y robo de autopartes durante operativos nocturnos en Villa María del Triunfo. Las intervenciones forman parte del plan de control territorial anunciado por el gobierno en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao. El operativo movilizó a 235 efectivos policiales con apoyo de 20 miembros del Ejército.

Capturas en Limatambo y Tablada de Lurín

Las fuerzas del orden intervinieron un inmueble en el sector de Limatambo. Allí capturaron a un sujeto apodado «Miguelón» que tenía 756 envoltorios de pasta básica de cocaína. Esta persona presenta antecedentes por tráfico ilícito de drogas y ya había sido detenida anteriormente por el mismo delito.

El coronel PNP Rober Villanueva, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Sur 3, informó sobre otra intervención en el sector de Tablada de Lurín. Allí detuvieron a un sujeto con 200 ketes de PBC. Además, la policía capturó a dos varones involucrados en el robo de autopartes de vehículos.

Operaciones con trabajo de inteligencia previo

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, había anunciado que estas operaciones incluyen trabajo previo de inteligencia. El objetivo es focalizar las zonas críticas donde se cometen delitos para obtener resultados más eficientes contra el crimen.

El viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, destacó la efectividad de estos operativos durante la presentación de resultados en la comisaría de Villa María del Triunfo. Lo acompañó Juan Falconí, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros.

«Estamos en Villa María del Triunfo, supervisando la efectividad de las operaciones policiales, que no es otra cosa que garantizar que los ciudadanos desarrollen sus proyectos de vida, personales y colectivos, en orden, tranquilidad y seguridad ciudadana», señaló Zapata.

La Policía realizó controles de identidad en las principales avenidas y patrullajes preventivos en los puntos críticos del distrito.