Poder Judicial: ANC recibe certificación internacional ISO 37001

El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), Roberto Palacios Bran, recibió la certificación ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno, reconocimiento internacional que acredita la implementación de procedimientos orientados a la prevención del soborno, fortalecimiento de la integridad institucional y transparencia en el ejercicio de la función de control.

En su discurso, precisó que este logro es resultado del esfuerzo colectivo de jueces, juezas, servidores y funcionarios a nivel nacional, así como del respaldo permanente del Poder Judicial. Subrayó que la certificación ISO 37001 acredita que los procesos evaluados se desarrollan con estricto apego a la legalidad y bajo principios de ética y buen gobierno; comprometiéndose a mantener y fortalecer el sistema de gestión antisoborno, con el objetivo de mejorar el servicio de justicia y consolidar una cultura de prevención al servicio de la ciudadanía, en concordancia con uno de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional (PDI): la consolidación de una cultura contralora preventiva, garantista y eficaz.

La certificación fue entregada por la señora Gisela María Cruzado Agüero, gerente comercial de Global Certification Bureau Perú, quien destacó que la ANC-PJ ha demostrado, de manera objetiva y verificable, la adopción de estándares internacionales que fortalecen la ética y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

En ese contexto, el jefe nacional de la ANC-PJ expresó su especial agradecimiento a los representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú, señores Bernardo Pillot, asesor policial del Programa contra el Crimen Organizado de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú, y la señora Lillian Necochea Banda, especialista de programa en Lavado de Activos del mismo programa, por el apoyo técnico brindado durante el proceso de implementación de la certificación ISO 37001.

Asimismo, estuvieron presentes el señor Javier Salas Espejo y la señora Elena Lara Ruíz, asesores de Intedya, empresa encargada de la auditoría previa realizada a la ANC-PJ como parte del proceso de certificación.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede central de la ANC-PJ, y contó con la asistencia de jueces, juezas y funcionarios de control.