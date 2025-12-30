Minsa aprueba nombramiento de 9,240 trabajadores CAS tras más de una década de espera

El ministro Luis Quiroz firma resolución del Minsa que convierte a personal asistencial en nombrados, una reivindicación laboral impulsada por el gobierno de José Jerí

El Ministerio de Salud oficializó el cronograma para nombrar a 9,240 trabajadores CAS asistenciales en todo el país. La medida pone fin a más de diez años de demandas laborales. El ministro Luis Quiroz Avilés firmó la resolución que permitirá a este personal acceder a plazas permanentes tras cumplir con los requisitos establecidos.

Una deuda histórica con el sector salud

El nombramiento representa un giro en la política laboral del sector. Durante años, miles de trabajadores operaron bajo contratos CAS sin acceso a estabilidad laboral. La medida beneficia a personal asistencial que constituye el soporte de establecimientos y servicios de salud en el territorio nacional.

Quiroz Avilés calificó el acto como una justicia laboral. «La reivindicación de este derecho fue iniciativa del presidente José Jerí y hoy por encargo de él lo estamos haciendo realidad», señaló el ministro durante la firma. La decisión fortalece el recurso humano en salud y reconoce la trayectoria de servidores que mantuvieron los servicios sanitarios funcionando sin estabilidad.

El fin de una lucha sindical

La secretaria general del Sindicato Nacional del Personal de Salud CAS Regular del Minsa celebró la decisión. Marycris Aparicio García agradeció al ministro en representación de los beneficiarios. «A nombre de las 9,240 familias que están siendo beneficiadas con este nombramiento a nivel nacional, queremos agradecerle desde Tumbes hasta Tacna por esa justicia laboral que usted ha hecho hoy, una justicia que hemos esperado más de 10 años», expresó.

Los trabajadores que cumplan con los requisitos pasarán de contratos temporales a plazas permanentes. Esta transformación mejora las condiciones laborales de quienes sostienen el sistema de salud pública. El gobierno anterior no atendió esta demanda histórica. Ahora, la administración de José Jerí materializa lo que los sindicatos exigieron por más de una década.