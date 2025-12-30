Ministro de Cultura resta importancia a advertencia de New Seven Wonders sobre Machu Picchu

Alfredo Luna anuncia reorganización de la DDC Cusco mientras cuestiona el valor técnico de la alerta que advierte sobre la posible pérdida de la categoría de Maravilla del Mundo

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, minimizó la advertencia de New Seven Wonders (N7W) sobre el riesgo de que Machu Picchu pierda su condición de Maravilla del Mundo. Luna sostuvo que la organización internacional no ha realizado «un estudio técnico sólido». Su evaluación responde más bien a una «opinión comercial» vinculada a la percepción turística del santuario.

El pasado 17 de diciembre, Juan César Subiate Paredes alertó sobre esta situación. El representante de N7W en Perú advirtió que el «efecto maravilla» incrementó masivamente la llegada de turistas sin una gestión adecuada. Esto se refleja en largas filas, denuncias por estafas y deficiencias en los servicios turísticos.

La distinción entre opinión técnica y comercial

Luna estableció una diferencia clara entre N7W y organismos como la UNESCO. «Las ONG internacionales que nos dan calificaciones muy bonitas y útiles en nuestro marketing turístico no son entes técnicos», declaró en entrevista con RPP. El ministro explicó que estas organizaciones emiten opiniones basadas en lo que observan desde afuera.

Los problemas que detectan incluyen conflictos con trenes y buses, peleas entre transportistas y dificultades de acceso para turistas. Luna aclaró que su posición no busca menospreciar a N7W. Simplemente distingue entre opinión técnica y opinión comercial.

El ministro recordó que la competencia del Ministerio de Cultura se limita a la conservación del sitio arqueológico. Los temas de transporte y promoción turística corresponden a otros sectores del Estado. «Nuestra competencia está vinculada a la conservación y preservación del sitio arqueológico», explicó.

Medidas concretas para ordenar el flujo turístico

El titular del Mincul anunció una reorganización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Esta reestructuración busca mejorar la gestión de Machu Picchu. Luna destacó que en apenas un mes impulsaron un plan maestro que avanzaba lentamente. Este debe aprobarse el 8 de enero en la Unidad de Gestión de Machu Picchu.

Entre las medidas concretas, el ministro anunció horarios preestablecidos. También se implementará el uso de brazaletes para diferenciar a los visitantes según su tipo de ingreso. Estas acciones buscan ordenar el flujo turístico que la pandemia alteró.

«Vamos a establecer un flujo mucho más ordenado para que el turista no sienta esta desesperación de la espera», sostuvo Luna. El ministro admitió que a mayor cantidad de turistas se necesita más orden. La coordinación entre trenes, buses y horarios debe mejorar sustancialmente.

Autoridad autónoma requiere más estudios

Luna descartó la creación inmediata de una autoridad autónoma para Machu Picchu. Explicó que esta propuesta abarca todo el Valle Sagrado. Incluye Chinchero y Ollantaytambo, entre otros sitios.

«Para proponer algo de estas dimensiones se requiere un estudio técnico mucho más profundo», puntualizó. El ministro insistió en que el problema no es político sino técnico y científico. De aparecer esta norma, el Estado tendría que trabajar en una estructura compleja para atender todo el espacio del Valle Sagrado.