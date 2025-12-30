Ministra Lesly Shica propone creación de Progreso por Impuestos para los proyectos de usuarios de programas sociales

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, propuso la creación de una nueva modalidad de ejecución de inversión pública que podría ser denominada progreso por impuestos, y que esté enfocada en promover los proyectos de los usuarios de diversos programas sociales del sector.

“Le propongo a Proinversión que veamos la alternativa progreso por impuestos, así como existen los mecanismos obras por impuestos o servicios por impuestos. Necesitamos analizar otros escenarios en los cuales trabajar para seguir impulsando más alternativas que permitan a nuestros usuarios de los programas sociales salir de la pobreza, acompañados por un Estado responsable y con una intervención del sector privado en responsabilidad social”, explicó la ministra Shica.

En otro momento, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dijo que el sector que lidera reafirma el compromiso de seguir trabajando de la mano “con la Mancomunidad Regional de los Andes, los gobiernos regionales y el sector privado, para que nuestros niños crezcan fuertes, saludables y con un futuro lleno de oportunidades”.

Señaló que este trabajo conjunto también permite fortalecer las alianzas estratégicas orientadas a la reducción de los índices de la desnutrición crónica infantil y la anemia en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco, regiones bajo el ámbito de la Mancomunidad Regional de los Andes.

En esa línea, el director ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes, Jesús Quispe Aronés, destacó la Política de Estado sobre Desarrollo Infantil Temprano, aprobada por el Acuerdo Nacional y presentada por el Ejecutivo en Palacio de Gobierno, a fines de noviembre último.

En la sede de esta mancomunidad se realizó el reconocimiento a autoridades nacionales y otros actores del sector privado y la Academia que participaron en la Convención Minera ANDESMIN Ica Perú 2025. Entre las autoridades reconocidas, además de la ministra Lesly Shica, estuvieron el viceministro de Minas, Carlos Talavera Flores, y el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis del Carpio Castro.

Finalmente, la ministra Shica indicó que la participación responsable del sector minero formal contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en muchas regiones del país, y consideró que estos beneficios generados por la inversión minera deben ser comunicados oportunamente a la ciudadanía.