Ministerio de Educación implementa dos modalidades de matrícula para garantizar acceso gratuito en el 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, para el año escolar 2026, cuyo inicio está programado para el próximo 16 de marzo, se implementarán dos modalidades de matrícula en las instituciones educativas públicas, con el objetivo de garantizar un acceso oportuno, transparente y completamente gratuito al servicio educativo. Así lo precisó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, al señalar que el proceso busca ordenar y facilitar la atención a las familias en todo el país.

La primera modalidad es la matrícula digital, dirigida a instituciones educativas públicas focalizadas en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones del país. Este proceso se desarrollará del 19 de enero al 6 de marzo de 2026.

Esta modalidad se aplicará en Lima Metropolitana (UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), Callao (Cercado y Ventanilla), Tacna (UGEL Tacna), Arequipa (UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya), Moquegua (UGEL Ilo y Mariscal Nieto) y Lima Provincias (UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca). Las familias deberán realizar el trámite de manera virtual a través de la plataforma oficial https://matriculadigital.pe/region/, conforme al cronograma establecido.

En cuanto a la segunda modalidad, esta corresponde a la matrícula presencial, la cual se llevará a cabo en el resto de las UGEL del país, del 5 de enero al 6 de marzo de 2026.

Este proceso estará a cargo de las instituciones educativas públicas que no forman parte de la modalidad digital y se desarrollará directamente en los locales escolares, bajo la responsabilidad de los directores, quienes deberán asegurar una atención ordenada, transparente y libre de condicionamientos indebidos.

Remarcó que los estudiantes que continúan en la misma institución educativa y han sido promovidos al grado siguiente tienen su matrícula asegurada; por lo que las familias solo deberán comunicar su permanencia conforme a los mecanismos establecidos por cada colegio.

El proceso de matrícula es para los estudiantes nuevos, reingresantes y de traslado; su atención se realizará de acuerdo con la vigente disponibilidad existente en la institución educativa, utilizando los criterios establecidos en la norma técnica, para evitar las largas colas y prácticas indebidas, como cobros no autorizados o exigencias no contempladas en la normativa .

Asimismo, el ministro de Educación recordó que el proceso de matrícula no puede ser condicionado a la compra de uniformes, útiles escolares ni al pago de cuotas de APAFA. En ese sentido, exhortó a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL a reforzar las acciones de supervisión y orientación, así como a promover que las familias denuncien cualquier irregularidad ante la UGEL correspondiente.