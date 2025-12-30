Minedu establece matrícula digital y presencial para año escolar 2026

El Minedu anunció que el proceso se desarrollará entre enero y marzo para garantizar acceso gratuito y transparente.

El Ministerio de Educación implementará dos modalidades de matrícula para el año escolar 2026, que inicia el 16 de marzo. El ministro Jorge Figueroa Guzmán anunció que se aplicará matrícula digital en 20 Unidades de Gestión Educativa Local focalizadas de seis regiones, entre el 19 de enero y 6 de marzo. El resto del país continuará con matrícula presencial desde el 5 de enero hasta el 6 de marzo. El Minedu busca ordenar la atención a las familias y evitar cobros indebidos o exigencias fuera de la normativa.

Matrícula digital en zonas urbanas concentradas

La modalidad digital alcanzará instituciones educativas públicas en 20 UGEL de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Las familias deberán tramitar la inscripción a través de https://matriculadigital.pe/region/. En Lima Metropolitana operarán las UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El Callao contempla las zonas de Cercado y Ventanilla. Arequipa abarca las UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya.

Matrícula presencial en el resto del territorio

Las instituciones educativas públicas fuera de las 20 UGEL focalizadas mantendrán el proceso presencial. Los directores asumirán la responsabilidad de atender en los locales escolares. Esta modalidad atenderá a estudiantes nuevos, reingresantes y de traslado según la disponibilidad existente en cada institución.

Matrícula asegurada para estudiantes promovidos

Los estudiantes que continúan en la misma institución educativa y fueron promovidos al grado siguiente tienen su matrícula garantizada. Las familias solo deberán comunicar su permanencia según los mecanismos que establezca cada colegio. El proceso de matrícula se concentra en atender nuevos ingresos, reincorporaciones y traslados.

Prohibición de cobros y condicionamientos

El ministro de Educación recordó que las instituciones no pueden condicionar la matrícula a la compra de uniformes, útiles escolares o al pago de cuotas de APAFA. Exhortó a las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL a reforzar la supervisión y orientación. Instó a las familias a denunciar cualquier irregularidad ante la UGEL correspondiente.