Luren Márquez celebra su cumpleaños por todo lo alto en Miami

Miami, FL — La beldad peruana Luren Márquez, reconocida presentadora de Telemicro Internacional y primera finalista del Miss Perú, celebró su cumpleaños en una exclusiva velada realizada en el prestigioso restaurante Carbone, uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos de la ciudad de Miami.

El elegante encuentro reunió a destacadas figuras del mundo de la televisión, la moda y el entretenimiento internacional. Entre los invitados especiales se encontraban Denise del Pino, stylist de la cadena Telemundo; la reconocida diseñadora internacional Giannina Azar, famosa por vestir a grandes estrellas como Jennifer Lopez, Beyoncé, Thalía, Gaby Espino, Chiquinquirá Delgado, Natti Natasha y Olga Tañón, entre muchas otras figuras de talla mundial.

La celebración también contó con la presencia de Itza Castillo, Miss Nicaragua Universo 2025, así como de la legendaria actriz venezolana Lupita Ferrer, ícono de las telenovelas latinoamericanas, recordada por producciones emblemáticas como Esmeralda, La Zulianita, María Teresa, Cristal y El País de las Mujeres.

Asimismo, asistió la actriz Vanessa Lyon, quien cuenta con una sólida trayectoria en cine y televisión, habiendo participado en películas como Crimson, Alien In-n-Out, Monday Nights at Seven y Prayer Never Fails. En televisión, ha formado parte de reconocidas series como For All Mankind, Me Time With Frangela, Apollo Night LA, El Productor, Real Bob y Boned, Gone, entre otras producciones internacionales.

La noche transcurrió en un ambiente de sofisticación y celebración, donde los invitados disfrutaron de la reconocida propuesta culinaria de Carbone y de una atmósfera cargada de glamour, reflejando la proyección internacional y el carisma de la homenajeada. Luren Márquez agradeció las muestras de cariño y el acompañamiento de amigos y colegas en una fecha tan especial.

Con esta celebración, Luren Márquez reafirma su posicionamiento como una figura influyente en los medios internacionales y en la escena social de Miami, consolidando una carrera que combina elegancia, profesionalismo y una sólida conexión con el público latino.