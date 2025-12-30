Lo mejor del Año Deportivo

En el cierre de esre 2025, el deporte peruano tuvo pocos logros internacionales, pero igual merece destacarlos.

DEPORTE PERUANO

El logro del año: Catalina Zariquey medalla de plata en Mundial Junior ISA de Surf

El deporte del año: Surf

La deportista del año: Kimberly García (atletismo)

La consolidación del año: Ignacio Busse y Lucciana Pérez (Tenis)

La clasificación del año: Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley Femenino

FÚTBOL PERUANO

El Mejor equipo: Universitario

El Mejor Arquero: Pedro Díaz (Cusco FC)

El Mejor Defensa: Williams Riveros (Universitario)

El Mejor Volante: Iván Colman (Cusco FC)

El Mejor Delantero: Facundo Callejo (Cusco FC)-Alex Valera (“U”)

El Mejor Técnico: Miguel Rondelli (Cusco FC)

El Mejor Gol: Carlos López (Sport Boys) a Alianza Universidad

La revelación del Año: Ian Wisdom (Cristal)

La decepción del Año: Sergio Peña (Alianza Lima)

El Mejor Jugador del Año: Facundo Callejo (Cusco FC)

El logro internacional del año: Alianza Lima en llegar a cuartos de la Sudamericana

LOS COLEGAS

RADIO

El Mejor Programa: Fútbol como Cancha (RPP)

El Reportero: Fredy Lazo Ovación)

El Narrador: Jorge Changra (Ovación)

La Voz Comercial: Fredy Cavero (Ovación)

El Comentarista: Vicente Cisneros (RPP)

REDES

El mejor programa matinal: El Show Deportivo (Best Cable)

El mejor programa de la tarde: Empate: Goles en Acción – Desmarcados

El mejor programa de la noche: E y G (Erick y Gonzalo)

La revelación: Alexandra Salgado (Eres o te Haces)

El panelista: Sandro Centurión (Show Deportivo)

Programa Revelación: Eres o te Haces

El Guerrero del Año: Erick Osores

El mejor programa de provincias: Cañete Gol de Miguel Morales

TELEVISIÓN

El mejor programa: Fútbol en América

El narrador: Jorge Kieffer(Gol Perú)

El Comentarista: Ricardo Montoya (Liga Max)

El Reportero de TV: Ramiro Rodríguez (Gol Perú)