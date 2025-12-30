Lo mejor del Año Deportivo

En el cierre de esre 2025, el deporte peruano tuvo pocos logros internacionales, pero igual merece destacarlos.
DEPORTE PERUANO
El logro del año: Catalina Zariquey medalla de plata en Mundial Junior ISA de Surf
El deporte del año: Surf
La deportista del año: Kimberly García (atletismo)
La consolidación del año: Ignacio Busse y Lucciana Pérez (Tenis)
La clasificación del año: Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley Femenino
FÚTBOL PERUANO
El Mejor equipo: Universitario
El Mejor Arquero: Pedro Díaz (Cusco FC)
El Mejor Defensa: Williams Riveros (Universitario)
El Mejor Volante: Iván Colman (Cusco FC)
El Mejor Delantero: Facundo Callejo (Cusco FC)-Alex Valera (“U”)
El Mejor Técnico: Miguel Rondelli (Cusco FC)
El Mejor Gol: Carlos López (Sport Boys) a Alianza Universidad
La revelación del Año: Ian Wisdom (Cristal)
La decepción del Año: Sergio Peña (Alianza Lima)
El Mejor Jugador del Año: Facundo Callejo (Cusco FC)
El logro internacional del año: Alianza Lima en llegar a cuartos de la Sudamericana
LOS COLEGAS
RADIO
El Mejor Programa: Fútbol como Cancha (RPP)
El Reportero: Fredy Lazo Ovación)
El Narrador: Jorge Changra (Ovación)
La Voz Comercial: Fredy Cavero (Ovación)
El Comentarista: Vicente Cisneros (RPP)
REDES
El mejor programa matinal: El Show Deportivo (Best Cable)
El mejor programa de la tarde: Empate: Goles en Acción – Desmarcados
El mejor programa de la noche: E y G (Erick y Gonzalo)
La revelación: Alexandra Salgado (Eres o te Haces)
El panelista: Sandro Centurión (Show Deportivo)
Programa Revelación: Eres o te Haces
El Guerrero del Año: Erick Osores
El mejor programa de provincias: Cañete Gol de Miguel Morales
TELEVISIÓN
El mejor programa: Fútbol en América
El narrador: Jorge Kieffer(Gol Perú)
El Comentarista: Ricardo Montoya (Liga Max)
El Reportero de TV: Ramiro Rodríguez (Gol Perú)