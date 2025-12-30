Listo el calendario de Alianza Lima para su participación en el Torneo Serie Río de la Plata en Uruguay

Mediante las redes sociales del comité organizadorm se dio a conocer el calendario oficial del club Alianza Lima en el Torneo Serie Río de la Plata, donde enfrentará a clubes como Independiente de Avellaneda-Argentina, Club Atlético Unión de Uruguay y Colo Colo de Chile.

El cuadro blanquiazul se medirá ante Independiente de Avellaneda el próximo sábado10 de enero en el Parque Viera, en Montevideo a las 7:00 pm. (hora peruana). Mientras que el miércoles 14 de enero, desde las 4:15 pm. (hora peruana) enfrentará al Club Atlético Unión en el Parque Saroldi, también en la ciudad de Montevideo.

Finalmente, el dominfo 8 de enero, a las 7:00 pm. (hora peruana) los blanquiazules se medirán ante Colo Colo en un duelo que se disputará en el Parque Viera, en Montevideo. De esta manera, se cerrará la participación de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.