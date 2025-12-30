Lima y Chosica estarán conectadas por tren en 2026: un proyecto para tres millones de personas

La Municipalidad de Lima cedió el material rodante al Ministerio de Transportes tras firmar un convenio que marca el inicio operativo del Tren Lima Este

El tren Lima–Chosica avanzó este lunes hacia su puesta en servicio. La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmaron el Convenio Marco Interinstitucional que permite operar este transporte. El alcalde Renzo Reggiardo, el ministro Aldo Prieto, el presidente ejecutivo de ProInversión Luis Del Carpio y el titular de la Autoridad de Transporte Urbano David Hernández suscribieron el acuerdo. La meta es conectar el centro de Lima con Lima Este, donde viven cerca de tres millones de personas que hoy invierten entre dos y cuatro horas diarias para trasladarse.

Las claves del convenio

El acuerdo establece que la comuna limeña cede en uso el material rodante al ministerio. ProInversión liderará la negociación de una adenda con el concesionario del Ferrocarril Central, que opera actualmente para carga y turismo pero incorporará el servicio de pasajeros. El recorrido proyectado abarca unos 40 kilómetros desde el Cercado de Lima hasta Lurigancho–Chosica, atravesando distritos como El Agustino, Santa Anita, Ate y Chaclacayo. Las autoridades aspiran a trasladar hasta 12,500 pasajeros por día.

Operación por fases

Reggiardo explicó que la operación se dará por etapas. La primera consistirá en un servicio básico con trenes en horarios punta, circulando en un solo sentido por turno. «Primero vamos a poner el servicio a funcionar con la infraestructura que ya existe. Luego vendrá la ampliación de paraderos, y más adelante la construcción del segundo riel para tener ida y vuelta de manera simultánea», detalló.

La meta apunta al primer trimestre o, como máximo, al primer semestre del próximo año. El plan contempla hasta 14 estaciones y paraderos que se implementarán de manera progresiva. Cada paradero contará con control de accesos, iluminación y coordinación con la Policía Nacional.

El ministro Prieto advirtió que la puesta en servicio exige cumplir condiciones técnicas indispensables. «Este proyecto no es solo voluntad política. Responde a un trabajo serio, con mesas técnicas donde se ha identificado, con rigor y realismo, qué intervenciones son necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios», sostuvo.

El proyecto cuenta con 19 locomotoras y 90 coches de doble nivel donados por Caltrain, valorizada en 900 millones de soles. Los trenes llegaron al país en julio y agosto de 2025 y desde diciembre iniciaron pruebas técnicas sin pasajeros entre Monserrate y Chosica.