La Sociedad Literaria Amantes del País otorgó a personalidades de la cultura el reconocimiento «Palabra en Libertad 2025»

En una emotiva ceremonia, se reconoció la labor cultural del Diario Uno. También de su columnista María Yessenia Ataucuri Infante, destacada por sus acertados análisis políticos.

El Museo “José Carlos Mariátegui” fue el escenario de una de las citas culturales más importantes del cierre de año: la entrega del galardón “Palabra en Libertad 2025”. Esta distinción la otorga anualmente la Sociedad Literaria Amantes del País (SLAP). Busca resaltar la trayectoria de creadores y gestores culturales con un desempeño notable durante el presente ejercicio.

Gala con sentimiento y trayectoria

Durante la concurrida ceremonia, se rindió homenaje al reconocido poeta y periodista Maynor Freyre Bustamante, recientemente fallecido, quien fuera distinguido por la SLAP en 2016.

La lista de galardonados de esta edición estuvo encabezada por figuras de la talla de Eduardo González Viaña, declarado «Novelista del Año»; el poeta e historiador literario César Toro Montalvo; el poeta y crítico literario Ricardo González Vigil; el poeta huanuqueño Samuel Cardich; el periodista Víctor Alvarado Salazar y el primer actor Reynaldo Arenas.

Asimismo, se reconoció el aporte de diversas personalidades en distintas áreas. Entre ellas destacó la periodista y analista política María Yessenia Ataucuri, quien cada martes publica en el Diario Uno su leída columna “Veritas en tinta”. En dicho espacio, Ataucuri analiza con agudeza la política nacional e internacional, labor que complementa con sus comentarios para las cadenas internacionales Hispan TV y RT.

Por su parte, se galardonó al Diario Uno por su valioso aporte a la cultura y su apertura democrática, al brindar espacio a intelectuales que expresan sus ideas y análisis en total libertad.

Doble lanzamiento editorial

En el marco del evento, se presentaron dos nuevas obras del poeta y promotor cultural José Beltrán Peña: el libro “Etcétera”, que compila 580 minificciones de su autoría con prólogo de González Viaña; y “Estación del amor”, un poemario de haikus que cuenta con el análisis de César Toro Montalvo y fue presentado por Miluzka Vera Mendoza.

La SLAP: un compromiso con la cultura

Fundada en 2013, la Sociedad Literaria Amantes del País continúa su labor cultural bajo el lema “Palabra en Libertad”. Su objetivo es reconocer el trabajo intelectual de personalidades sin distinguir su condición social, ideología u origen. Hasta el momento han sido condecorados más de 80 intelectuales y artistas. Y a fines de enero la SLAP tendrá el honor de otorgar la medalla Palabra en Libertad a nuestra Susana Baca. Además, la institución mantiene vigentes sus reconocimientos PAPÁmor y Hortencia, merecimientos a los padres de los literatos y artistas que los apoyan en su trabajo. La SLAP reafirma, así, su rol como uno de los principales motores de la cultura en el Perú.