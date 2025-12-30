Justicia ordena 18 meses de cárcel para banda de explotación sexual en San Martín de Porres

Siete personas, incluido un ciudadano extranjero identificado como cabecilla, enfrentan prisión preventiva por delitos de trata de personas y explotación sexual en el norte de Lima



El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de «Los de Macaro», una organización criminal acusada de operar una red de explotación sexual en San Martín de Porres. La decisión judicial mantiene detenidos a los sospechosos mientras avanza el proceso penal que los vincula con delitos de trata de personas, posesión de armas y falsificación de documentos.

La banda y sus acusaciones

Enyerbe Ovalles, de 21 años y señalado como el líder de la organización, enfrenta los cargos más graves. El Ministerio Público lo acusa de explotación sexual, tenencia de materiales peligrosos, porte ilegal de armas, falsedad genérica y pertenencia a banda criminal. Las autoridades descubrieron que Ovalles usaba identidades falsas para eludir a la justicia.

Los otros seis detenidos son Víctor Borjas (40), Luis Peña (32), Carlos Vásquez (29), Francisco Rojas (18), Yaneidys Blanca (26) y Juniaris Martínez (21). Todos ciudadanos extranjeros, están acusados de favorecimiento a la explotación sexual y banda criminal. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró que el juez aceptara la medida cautelar más severa del sistema procesal peruano.

El operativo que destapó la red

El 18 de diciembre, la Policía Nacional ejecutó un operativo coordinado con la Fiscalía que desarticuló la organización. Las fuerzas del orden allanaron cinco inmuebles: tres hoteles y una casa de apuestas en San Martín de Porres. La intervención permitió la captura de los siete integrantes de la banda.

La investigación comenzó gracias al testimonio de una víctima que logró escapar. Esta mujer denunció los hechos ante una organización no gubernamental en su país de origen, lo que activó la respuesta de las autoridades peruanas. Su relato fue crucial durante la audiencia de prisión preventiva presentada por la fiscal Sharon Ramírez Samaniego.

Captación y control de las víctimas

La banda operaba con un sistema organizado de captación y control. Reclutaban a mujeres extranjeras en los alrededores del Terminal Terrestre Plaza Norte. Una vez captadas, las obligaban a ejercer prostitución en las primeras cuadras de la avenida Tomás Valle, prohibiéndoles abandonar esa zona específica.

La víctima que denunció el caso reveló el funcionamiento interno de la red. Los integrantes de «Los de Macaro» distribuían funciones entre ellos para explotar sexualmente a las mujeres. Cuando la víctima reclamó porque Luis Peña y otros miembros se apropiaron del dinero que había reunido, la encerraron y sometieron a tratos humillantes. Los abusos fueron tan graves que terminó hospitalizada. Este testimonio evidencia la violencia sistemática que la organización ejercía para mantener el control sobre las víctimas.